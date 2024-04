Corinthians: Consultoria indica solução fora do clube e define nome

A apresentadora Marília Ruiz revelou no Fim de Papo que a consultoria Ernst & Young, contratada para avaliar a gestão do Corinthians, indicou a criação do cargo de CEO no clube e apontou até um nome para exercer a função: Alexandre Leitão, ex-Orlando City e hoje no Athletico.

Segundo Ruiz, a ideia de criar o cargo de CEO encontra resistência interna, mas está sendo considerada no Corinthians. Nos bastidores, o presidente do clube, Augusto Melo, e o diretor de futebol, Rubão, estão rachados.

Informação exclusiva do Corinthians. A empresa contratada no começo do ano, que faria uma auditoria, a Ernst & Young, entrega nessa semana uma parcial e entre as coisas que a Ernst & Young entregou para o Corinthians está a indicação que o Corinthians precisa contratar um CEO. Essa é a indicação da consultoria, achando que o quadro atual de dirigentes do Corinthians não dá conta de dirigir e administrar o Corinthians e para isso seria necessário uma pessoa que tivesse, obviamente pela configuração jurídica da entidade civil sem fins lucrativos, abaixo do presidente do clube, uma pessoa que tivesse essas funções.