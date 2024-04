NFL: Quem é Caleb Williams, quarterback 1ª escolha geral do Draft

Do UOL, em São Paulo

O quarterback Caleb Williams foi a primeira escolha geral do Draft de 2024 da NFL. Ele será jogador do Chicago Bears.

Quem é ele

Vencedor do Troféu Heisman de 2022 — prêmio dado ao melhor jogador do futebol americano universitário. Ele teve 52 touchdowns combinados e lançou para mais de 4,5 mil jardas aéreas naquela temporada, recebendo diversas premiações.

Era o principal cotado para ser o primeiro escolhido do Draft. Ele chega nos Bears para ser a nova "cara" da franquia, já que o time abriu espaço recentemente na posição ao trocar o quarterback Justin Fields, sua primeira escolha de 2021, para os Steelers.

Caleb Williams defendeu a USC no futebol americano universitário Imagem: Wally Skalij/Getty

O calouro de 22 anos se formou na USC, onde ficou por duas temporadas. Ele liderou a equipe à final da sua conferência em 2022, mas a temporada de 2023 foi menos vitoriosa. Mesmo assim, ele se credenciou como o mais promissor entre a classe da posição — outros dois QBs foram escolhidos nas escolhas seguintes.

É natural de Washington e cursou o colegial em Oklahoma. Ele fez seu primeiro ano na NCAA na faculdade de Oklahoma, antes de se transferir para a universidade do sul da Califórnia.

Ele tem 1,85m e pesa 97 kg. Ele não realizou os exames médicos no Combine da NFL, mas traçou um paralelo com as medidas de Aaron Rodgers.

