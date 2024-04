Calleri e Rafael brilham em vitória do São Paulo; veja notas Footstats

Do UOL, em São Paulo

Calleri e Rafael foram eleitos, de acordo com o Footstats, os melhores jogadores do São Paulo na vitória sobre o Barcelona-EQU, em jogo disputado na noite desta quinta-feira (25) pelo Grupo B da Libertadores. O atacante recebeu 7,4 enquanto o goleiro ficou com 7,8.

As menores notas da equipe de Luis Zubeldía ficaram com o meia Galoppo e os zagueiros Arboleda e Diego Costa. Destes, apenas o defensor equatoriano iniciou o confronto.

Veja todas as notas do São Paulo

Rafael: 7,8

Igor Vinícius: 6,8

Arboleda: 6,2

Alan Franco: 6,8

Welington: 6,8

Pablo Maia: 6,3

Alisson: 7,1

Luciano: 6,6

Ferreirinha: 6,7

André Silva: 6,7

Calleri: 7,4

(Michel Araújo): 6,6

(Galoppo): 6,1

(Diego Costa): 6,2

(Juan): 6,3

(Nestor): 6,3