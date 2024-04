Artur Jorge elogia desempenho do Botafogo após vitória sobre o Universitario na Libertadores

O Botafogo venceu o Universitario nesta quarta-feira por 3 a 1, no Estádio Nilton Santos, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O técnico Artur Jorge falou sobre o duelo em coletiva pós-jogo e elogiou o desempenho da equipe.

"Fizemos coletivamente um jogo muito interessante. O resultado é consequência do bom jogo que os jogadores fizeram. Uma partida muito difícil para nós, mas que era importantissímo vencermos para podermos reentrar nas contas deste grupo da Libertadores", dissse Artur.

É O GLORIOSO! ?? Com apoio da torcida no Nilton Santos, Fogão vence o Universitário com gols de Eduardo e Luiz Henrique. Seguimos na luta! ???? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/7tuu1JOrVt ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 24, 2024

Apesar do resultado, os alvinegros seguem na lanterna do grupo D, com três pontos, mas entraram na briga pela classificação. O grupo está equilibrado e as chances do Fogão classificar aumentaram bastante após a vitória. O Junior Barranquilla, primeiro colocado, tem cinco pontos e os outros dois times (LDU e Universitario) conquistaram quatro.

Artur Jorge também exaltou a torcida do Botafogo e apontou ela como um dos fatores para o triunfo.

"Eles foram o primeiro espetáculo que nós tivemos em campo. Era impossível hoje não termos esse resultado de ganharmos, era impossível não termos. Porque aquilo que eles criaram em termos de atmosfera, aquilo que eles fizeram elevaram toda a nossa adrenalina, toda nossa motivação, só poderia ter esse desfecho. Portanto, acho que a exibição que conseguimos hoje se deve muito também ao que a torcida preparou para nós e como nos acolheu", afirmou.

O Botafogo retorna a campo neste domingo, às 11h (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, o Glorioso recebe a LDU, no dia 8 de maio, às 21h30.