Após deixar o campo chorando, André tem lesão confirmada pelo Fluminense e será avaliado

O Fluminense confirmou que o volante André sofreu um trauma no joelho direito durante o empate sem gols com o Cerro Porteño, nesta quinta-feira, no Paraguai, pela Copa Libertadores. O jogador deixou o campo chorando no final do primeiro tempo.

"O meia André sofreu um trauma no joelho direito na partida contra o Cerro Porteño, no Paraguai, e ainda será avaliado", informou o Fluminense em um post na plataforma "X".

André se lesionou ainda na primeira etapa da partida, aos 42 minutos, após ser acertado por jogador do Cerro Porteño ao tentar chute no gol. A dividida foi forte e o volante teve que ser substituído, dando lugar a Lima.

O jogador se junta a outros cinco jogadores que também estão lesionados. Os zagueiros Thiago Santos e Marlon, o meia Gabriel Pires e os atacantes Keno e Lelê seguem no departamento médico do clube.

O Fluminense deve desembarcar no Brasil nesta sexta-feira. Após o empate, a equipe carioca vira a chave e passa a focar no duelo contra o Corinthians, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola na Neo Química Arena a partir das 16h (de Brasília).