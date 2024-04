Zubeldía vê elenco diversificado no São Paulo e fala sobre James Rodríguez: "Ninguém acima da equipe"

Luis Zubeldía deu início ao seu trabalho à frente do São Paulo nesta segunda-feira. Substituto de Carpini, o técnico já avalia o elenco tricolor e começa a prepará-lo para os próximos compromissos desta temporada.

Antes de comandar o primeiro treino no CT da Barra Funda, o treinador foi apresentado e compartilhou as primeiras impressões sobre o grupo são-paulino. Ele enxerga o time como diversificado, com atletas de distintas características que o permite implantar mais de um sistema de jogo.

"O mais importante é que há jogadores de diversas características. E isso te permite, dentro de uma ideia, planificar um jogo de diferentes maneiras, dependendo dos jogadores que eu colocar. Podemos jogar com um ou dois atacantes, vários volantes interiores, vários extremos, com zagueiros em uma linha de dois ou de três... Apesar do calendário comprometido, de um jogo atrás do outro, ter jogadores que se adaptam à outras situações acelera minha adaptação. Vamos ter poucas sessões de treino, mas vim aqui assumir esse compromisso sem desculpas. Vou trabalhar com o tempo que tiver e planejar o jogo como se deve", disse o argentino.

Zubeldía ainda quer conhecer melhor o elenco do São Paulo antes de tomar decisões. No entanto, ele já deixou claro que o grupo atual o agrada e que, neste primeiro momento, o clube não precisa se reforçar no mercado.

"Seria inoportuno falar de um jogador que falte no elenco, ainda não conheço o elenco em sua totalidade. Como disse, tenho um conhecimento importante, porque vi vários jogos do Brasileirão nos últimos anos, mas depois vou terminar de conhecer no dia a dia. Creio que o elenco está bem montado, e a partir daí os jogadores precisam fazer sua parte. A comissão técnica e a diretoria também. Mas, em um primeiro momento, o plantel me parece mais do que bom. Por isso eu aceitei esse compromisso", analisou o treinador.

Luis Zubeldía: "Sempre tive a sensação que nos encontraríamos, senti que meu destino podia estar aqui. O São Paulo é um gigante e muito respeitado internacionalmente. Jogadores e torcedores rivais se motivam contra o São Paulo, e isso nos obriga a... pic.twitter.com/3wX9o7iPyM ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 22, 2024

Recém-chegado, o comandante também foi questionado sobre James Rodríguez. O astro colombiano, que chegou ao São Paulo no ano passado, ainda não deslanchou como se esperava e viveu altos e baixos no clube tricolor.

Zubeldía não entrou em detalhes de como pretende utilizar o meio-campista, mas indicou que nenhum jogador será escalado por nome, mas sim pelo rendimento dentro de campo. Em sua opinião, o mais importante é que os atletas pensem na equipe antes de traçar metas individuais.

"É importante ter todos os jogadores no melhor nível possível, chame-se como se chame. Cada jogador necessita de uma atenção particular por parte do grupo de trabalho. Mas, todos os jogadores precisam pensar em função da equipe. O São Paulo está acima de qualquer nome. Mas, nem todos os seres-humanos são iguais. Então, com um jogador temos que falar de uma maneira, entender onde 'tocar a tecla', e com outro de outra maneira. As idades são diferentes dentro de um plantel, as culturas são distintas. Temos que estar atentos para falar com um jogador, mas os jogadores devem pensar em função da equipe", declarou.

Anunciado pelo São Paulo no último sábado, Luis Zubeldía acompanhou a vitória contra o Atlético-GO, no domingo, em Goiânia, e chega com a missão de espantar a má fase da equipe.

A diretoria tricolor corre contra o tempo para regularizar o argentino a tempo de tê-lo à beira do gramado diante do Barcelona-EQU, em Guayaquil, pela Libertadores. A partida está marcada para quinta-feira, às 21h (de Brasília).