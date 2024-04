Textor responde Romário sobre vender o Botafogo: 'Pergunta mais estúpida'

John Textor, dono da SAF Botafogo, foi perguntado durante depoimento à CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas se estaria lançando acusações a respeito do futebol brasileiro por causa de um suposto desejo de vender o time. A questão foi colocada pelo senador Romário (PL-RJ), relator da CPI. A resposta de Textor foi direta.

"Com todo o respeito, essa é a pergunta mais estúpida que poderia existir. Se eu quisesse vender a minha participação, eu não estaria dizendo essas coisas ruins que estão fazendo aqui (no Brasil), não estaria falando de corrupção. Eu nunca venderia um negocio dessa forma".

Rendimento do clube. "Tenho sido o mais transparente possível. Tenho divulgado a nossa renda aqui... Nossa renda saiu de 50 milhões de dólares em 2022 e estamos com 75 milhões de dólares um ano e meio depois. Tem sido muito bom comercialmente para a gente também".

Incentivo a investimentos. "Convido a todos que venham para o Brasil para o programa SAF, mas em vez disso eu passo a ser processado, perseguido e denunciado. Isso não tem sido convidativo. As pessoas estavam me atacando, eu amo a família Botafogo, mas eu recebo um suporte imenso pelo Botafogo e pessoas de outras equipes. Acho incrível. uma lição que aprendi no Brasil, mas dizer que estou usando isso para vender a minha participação no Botafogo, isso acaba sendo incoerente e imaginativo".

O que ele estava fazendo ali

Textor foi convidado a prestar depoimento, após fazer acusações de manipulação de partidas para beneficiar o Palmeiras no Brasileirão em 2023 e 2022.

O dirigente alvinegro usa relatórios da empresa Good Game para apresentar, com base em inteligência artificial, supostos desvios de conduta de jogadores durante as partidas. Um dos jogos citados é a goleada que o São Paulo levou do Palmeiras, por 5 a 0.

Textor disse na CPI que os nomes, detalhes dos relatórios e supostas provas serão apresentadas em reunião secreta ainda nesta segunda-feira (22).