RMP critica Tite por poupar Pedro e De La Cruz: 'Decisão equivocada'

O colunista Renato Mauricio Prado criticou no Fim de Papo o técnico Tite por ter poupado Pedro e De La Cruz na partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Brasileirão, tendo em vista o jogo contra o Bolívar, na quarta (24), pela Libertadores. A dupla começou no banco e entrou no segundo tempo, mas deveria ter sido titular, segundo RMP.

Esse jogo em La Paz é um jogo praticamente perdido. O Flamengo nunca ganhou em La Paz, jogou duas vezes lá e levou duas cipoadas. Então, poupar para esse jogo me parece uma escolha equivocada, até porque depois que o Flamengo voltar de La Paz pega o Botafogo, outro jogo complicado, às 11h da manhã de domingo. Então, vai cansar os caras em La Paz, poupou contra o Palmeiras e aí vai poupar contra o Botafogo também? Não sei. Flamengo e Palmeiras sempre que jogar, os dois têm que jogar com os times mais fortes, porque sabem que são rivais diretos em todos os títulos. RMP

