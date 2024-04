Palmeiras pede desculpas ao Flamengo por cusparada em Tite no Allianz e trabalha para punir torcedor

O Palmeiras empatou sem gols com o Flamengo na tarde do último domingo, no Allianz Parque. Após o duelo, o técnico Tite disse ter levado uma cusparada de um torcedor palmeirense. Ciente do ocorrido, o diretor de futebol do Verdão, Anderson Barros conversou com o diretor de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, para se desculpar em relação ao ocorrido.

O clube ainda entrará em contato diretamente com o treinador para pedir desculpas. Isso ainda não foi possível, já que o Palmeiras embarcou para o Equador logo após o treino pela manhã, e Tite estava comandado as atividades no Flamengo. Nesta semana, ambos os times jogam pela Libertadores.

Tite comentou sobre a cusparada apenas após o fim do jogo, em sua entrevista coletiva. O Palmeiras disse que só ficou sabendo do episódio quando o estádio já estava fechado e se soubesse antes, teria se mobilizado para identificar o infrator para levá-lo ao Jecrim.

A fim de identificar o torcedor que cuspiu em Tite, o Palmeiras está em busca de imagens. O clube promete que excluirá a pessoa do quadro de sócio Avanti, caso faça parte do quadro. O Verdão repudia o ato e "entende se tratar de uma atitude inaceitável e incompatível com os valores da atual gestão, que tanto preza pelo respeito aos adversários", como destacado em resposta enviada à Gazeta Esportiva.

O Palmeiras se prepara para seu terceiro compromisso pela Libertadores. Nesta quarta-feira, o Verdão enfrenta o Independiente del Valle, em Guayaquil, no Equador, às 21h30 (de Brasília). O Alviverde é líder do Grupo F, com quatro pontos conquistados.