Fluminense venceu apenas 1 dos últimos 12 duelos contra o Atlético-MG

O próximo compromisso do Fluminense no Brasileirão promete apresentar muitas dificuldades. O rival neste sábado no Maracanã será o Atlético-MG, time que apresenta a maior invencibilidade entre os participantes das Séries A, B e C no momento. Além disso, o retrospecto recente não ajuda o time carioca.

Nos últimos 12 encontros contra o Galo, o Fluminense venceu apenas uma vez. As outras partidas tiveram seis vitórias da equipe mineira e cinco empates.

O que o torcedor tricolor pode se apegar é que a única vitória do Fluminense nesta sequência foi inesquecível. O time das Laranjeiras aplicou 5 a 3 no Atlético-MG no dia 8 de junho de 2022, no Maracanã, no encontro em que o artilheiro Cano brilhou marcando duas vezes.

Na última partida entre as equipes, em 28 de outubro do ano passado, o Atlético-MG venceu por 2 a 0 em Belo Horizonte, com dois gols de Paulinho.

Veja o resultados dos últimos 12 confrontos entre Fluminense x Atlético-MG:

28/10/23 Atlético-MG 2 x 0 Fluminense



21/06/23 Fluminense 1 x 1 Atlético-MG



01/10/22 Atlético-MG 2 x 0 Fluminense



08/06/22 Fluminense 5 x 3 Atlético-MG



28/11/21 Atlético-MG 2 x 1 Fluminense



15/09/21 Atlético-MG 1 x 0 Fluminense



26/08/21 Fluminense 1 x 2 Atlético-MG



23/08/21 Fluminense 1 x 1 Atlético-MG



10/02/21 Fluminense 0 x 0 Atlético-MG



14/10/20 Atlético-MG 1 x 1 Fluminense



16/11/19 Fluminense 1 x 1 Atlético-MG



10/08/19 Atlético-MG 2 x 1 Fluminense.