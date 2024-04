Leila Pereira chama John Textor de idiota e cobra punição rigorosa: "Tem que ser banido"

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, segue irritada com as acusações John Textor, dono da SAF do Botafogo, que fez declarações indicando que o Alviverde vinha sendo beneficiado por manipulação de resultados nos últimos anos. Nesta segunda-feira, a mandatária chamou o norte-americano de "idiota" e fez um pedido para Textor ser banido do futebol brasileiro.

"Na Justiça, com relação ao Palmeiras, já entramos com uma ação cível e pedido de inquérito policial para apurar essas denúncias que ele está fazendo, ele continua falando e não prova absolutamente nada. Acho isso uma aberração, uma vergonha. Muitas pessoas ficam pensando 'por que ele está fazendo isso?'. Inclusive o próprio Romário perguntou se ele não queria vender o Botafogo. Não adianta ficar elucubrando o que passa na cabeça dele. Eu sei o que passa na cabeça dele. Esse senhor, desculpa a expressão, é um idiota. Às vezes se perde tanto tempo pensando o que ele quis dizer, o que ele quer? Ele não quer nada", disse Leila em entrevista ao Roda Viva.

"Esse John Textor está achando que o Brasil é uma bagunça, que as autoridades não tomam providência nenhuma. Para se coibir isso, esse homem tem que ser banido do futebol brasileiro. Não pode ficar elucubrando sem provas, isso é irresponsabilidade. Acho que ele ficou louco por causa disso. Tudo começou nos 4 a 3 do Palmeiras. Ele não esquece disso", seguiu.

Mais cedo, John Textor depôs na CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, no Senado Federal. Em uma sessão que durou mais de três horas, o norte-americano falou sobre as situações em que ele indicou manipulação de resultados. Depois de responder às perguntas dos senadores, entregou um relatório de 180 páginas que contêm as supostas provas de manipulação.

"Como pode ter manipulação em um jogo que o clube está perdendo por 3 a 0. Aos 37 minutos um pênalti e depois aquela virada histórica de 4 a 3. Que manipulação quando a gente vence o São Paulo por 5 a 0. Quando o São Paulo entregaria um jogo para seu arquirrival? Fica essa novela que não vai terminar nunca. Eu acho que ele é um louco", declarou.

Recentemente, o norte-americano disse ter "evidências pesadas" de que o Palmeiras vem sendo beneficiado pela manipulação de resultados há, pelo menos, duas temporadas. Depois, o empresário afirmou que o clássico contra o São Paulo, vencido pelo Palmeiras por 5 a 0, pelo Brasileiro 2023 foi manipulado por jogadores do Tricolor.

Em novembro de 2023, após o Palmeiras vencer o Botafogo, por 4 a 3, de virada no Nilton Santos, pelo Brasileiro, o empresário afirmou, em tom de protesto, que sua equipe havia sido "roubada" por conta da expulsão do zagueiro Adryelson, em lance polêmico ocorrido quando o duelo estava 3 a 1 para os cariocas. Nesta competição, o Verdão superou a vantagem na liderança do time carioca, que chegou a ser de 14 pontos, e faturou a taça.