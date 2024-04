Em reedição da final de 2023, Corinthians e Ferroviária empatam sem gols pelo Brasileiro feminino

Corinthians e Ferroviária empataram sem gols nesta segunda-feira, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro feminino, na Neo Química Arena. A partida foi a reedição da final da competição em 2023, vencida pelo Timão.

O empate foi o primeiro do Corinthians no Brasileiro. Com cinco vitórias nas cinco primeiras rodadas, a equipe tinha 100% de aproveitamento. O Timão segue na liderança com 16 pontos conquistados.

A Ferroviária, assim como o Corinthians, também não sabe o que é perder na competição. Com o empate, o time subiu à quarta colocação, chegando aos 12 pontos - três vitórias e três empates.

Ambos os times voltam a campo no próximo domingo, pela sétima rodada do Brasileiro feminino. O Corinthians encara o Fluminense, em Sã0 Paulo, enquanto a Ferroviária duela com o Palmeiras, em Araraquara.

Nada de gol no último jogo da #BRFEM06... pic.twitter.com/t2FJZNjCdo ? Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) April 23, 2024

O primeiro tempo foi bem equilibrado, com boas chances de gol para ambos os lados. O Corinthians propôs mais o jogo, mas não conseguiu furar a defesa da Ferroviária, e a partida foi para o intervalo com o placar zerado.

O confronto continuou disputado no segundo tempo. Ambas as equipes se defenderam bem, mas pecaram nas situações claras de gol. As jogadoras do Corinthians pediram pênaltis em dois lances nos acréscimos do duelo, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.