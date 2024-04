Atlético-MG x Peñarol: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Libertadores

O Atlético-MG recebe o Peñarol às 21 horas (de Brasília), nesta terça-feira, na Arena MRV. Os mineiros tentam manter os 100% de aproveitamento no Grupo G da Copa Libertadores.

A partida terá transmissão exclusiva através da plataforma de streaming Paramout+.

Os donos da casa querem permanecer na liderança da chave. Com seis pontos, o Atlético-MG pode ficar perto da vaga para as oitavas de final com uma vitória.

A equipe chega para a partida motivada após a vitória no clássico contra o Cruzeiro, no fim de semana. O resultado acabou com o jejum sobre o rival na arena.

Do outro lado, o Peñarol está na segunda posição da chave. Com três pontos, os uruguaios vão tentar sair de campo com um bom resultado.

Os visitantes vêm embalados pela goleada sobre o Caracas-VEN na rodada passada.

??? Amanhã tem @LibertadoresBR! Às 21h, #Galo e Peñarol se enfrentam na @ArenaMRV e a sua presença é essencial! Vamos, juntos, em busca da manutenção dos 100% de aproveitamento na fase de grupos! ?? ?? https://t.co/dYgHtupQAr pic.twitter.com/jJBwVCqlBE ? Atlético (@Atletico) April 22, 2024

Caracas x Rosario Central

Na outra partida do grupo, o Caracas recebe o Rosario Central, na Venezuela. Os donos da casa buscam os primeiros pontos na fase de grupos.

Já os argentinos miram seguir com chance de avançar na competição.

Confira outros jogos desta terça-feira pela Libertadores:

Colo Colo-CHI x Alianza-PER

Junior-COL x LDU-EQU

Liverpool-URU x San Lorenzo-ARG

FICHA TÉCNICA:



ATLÉTICO-MG X PEÑAROL

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: 23 de abril de 2024, terça-feira



Hora: 21h (de Brasília)



Árbitro: Andres Rojas (COL)



Assistentes: Alexander Guzman (COL) e John Gallego (COL)



VAR: Carlos Orbe (EQU)

ATLÉTICO-MG: Everson, Saravia, Battaglia e Guilherme Arana; Otavio, Allan Franco e Gustavo Scarpa; Zaracho, Hulk e Paulinho



Técnico: Gabriel Milito

PENAROL: De Amores, Mayada, Javier Méndez, Guzman Rodríguez e Maxi Olivera; Damián García, Cabrera, Gastón Ramirez e Darias; Leo Fernandez e Maxi Silvera



Técnico: Diego Aguirre