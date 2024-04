19 jogos em 2 anos: Luan segue sina e vê janela fechada com nova rescisão

O meia-atacante Luan, que recentemente rescindiu com o Vitória, segue sem engrenar no futebol com apenas 19 jogos em dois anos. Além disso, o jogador vê a janela brasileira fechada para novos contratos.

2022: negociado por Duilio para ter "vitrine"

Luan não tem uma sequência relevante de partidas há três anos, quando estava no Corinthians. Ele foi contratado pelo clube no fim de 2019 por quase R$ 29 milhões.

Em agosto de 2022, o jogador foi anunciado pelo Santos por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro, com opção de renovação por mais uma temporada.

No clube, porém, Luan só participou de oito jogos e marcou um gol, o último de sua carreira até o momento.

A negociação partiu do próprio presidente do Corinthians na época, Duilio Monteiro Alves. O dirigente entendia que o Santos era um bom lugar para dar vitrine ao meia-atacante, que não jogava desde fevereiro.

Luan cumpriu seus quatro meses de contrato e retornou ao Corinthians em 2023, sem fazer parte dos planos da diretoria. Seu contrato com a equipe alvinegra se estendia até o fim do ano.

2023: um novo reinício?

Foi em 27 de julho de 2023 que Luan desembarcou em Porto Alegre para assinar com o Grêmio. Até então, o meia-atacante tinha disputado seu último jogo oficial em novembro do ano anterior.

O jogador foi recepcionado por torcedores e até recebeu a camisa 7 de volta, mas as expectativas não foram atendidas.

Luan atuou em apenas cinco jogos, saindo do banco de reservas em todos. O técnico Renato Gaúcho alegava falta de ritmo do atleta.

O ambiente que era cheio de esperança por um recomeço, virou mais um término de contrato. A passagem do atleta foi encerrada na virada do ano.

2024: passagem rápida e futuro em aberto

No início de 2024, Luan foi até Salvador para iniciar uma nova trajetória, desta vez no Vitória. No entanto, a experiência não durou nem 100 dias.

Demorou mais de um mês para o jogador estrear após um período de recondicionamento físico. Sua contratação teve peso forte no clube, mas dentro de campo não foi correspondida.

Ao todo, foram seis jogos disputados e apenas uma titularidade. Na última sexta-feira (19), o Vitória anunciou a rescisão do contrato com Luan.

Mais uma vez livre no mercado, o meia-atacante agora se depara com a janela de transferências fechada. O segundo período de contratações abre em 10 de julho e vai até 2 de setembro.