Leila e Landim trocam farpas antes de Palmeiras x Flamengo pelo Brasileirão

A bola rola para Palmeiras e Flamengo só no domingo (21), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, o jogo já começou nos bastidores.

O que aconteceu

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, citou a derrota do Palmeiras para o Inter na Arena Barueri no meio de semana e alfinetou a decisão do Alviverde de abrir mão do setor Gol Norte no Allianz Parque por conta de um show no fim de semana para enfrentar o Rubro-negro.

Então é o seguinte: vou ter um jogo aqui, esse jogo não é tão ruim, não é tão difícil, mas o próximo já é num gramado duro. Será que compensa eu botar ele para jogar aqui ou resguardar um pouco mais para botar contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras, num gramado sintético? Porque o Palmeiras jogou ontem (quarta) e perdeu, mas perdeu em Barueri, não perdeu no gramado sintético. Com a gente eles vão querer jogar lá no gramado sintético, né? [risos] A gente sabe que tem uma desvantagem. Landim em um evento das embaixadas e consulados rubro-negros realizados na noite de ontem no museu da Gávea. Rodolfo Landim.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, respondeu a fala do presidente do Flamengo e ainda relembrou que a final da Libertadores de 2021, contra o rival carioca, foi decidida em gramado natural e o Palmeiras ficou com o título.

A declaração do Landim me causou bastante estranheza. Que eu me lembre, ganhamos a Libertadores de 2021 e a Supercopa de 2023, contra o Flamengo, em campo de grama natural, não é? O Landim sabe muito bem que o campo de grama sintética do Allianz Parque não oferece qualquer vantagem técnica ao Palmeiras. O gramado, inclusive, acabou de ser reformado para que tenhamos sempre grandes jogos em nossa casa. Se o Landim estivesse mesmo preocupado com a qualidade do gramado, o campo do Maracanã estaria em melhores condições. Leila Pereira, em entrevista ao ge.

Atrito entre Leila e Landim existe desde o ano passado

Leila Pereira e Rodolfo Landim tiveram uma discussão no início do ano passado por conta da regra de votação para divisão de dinheiro dentro da Libra. Posteriormente, a mandatária criticou o Flamengo pela "soberba" dentro da liga.

Segundo Rodrigo Mattos, colunista do UOL, nesta reunião, em 28 de fevereiro, alguns clubes defenderam a necessidade de discutir a regra de unanimidade para mudar o critério. Landim foi contra: alegou que o Flamengo já tinha aberto mão de muito dinheiro e que não faria mais concessões. Leila o peitou de forma irônica: "Você quer tudo para você. Se não para todos, se não for bom para o Palmeiras, não vai dar certo". Essa foi sua posição, segundo fontes presentes.

A discussão foi em tom áspero e irônico. Ao final, Landim disse que discutiriam isso outra hora. Houve outros encontros e nenhum atrito entre os dois.