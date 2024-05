Santos x Fluminense: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão feminino

Nesta quinta-feira, o Santos enfrenta o Fluminense, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A bola rola às 21 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

Onde assistir

A partida entre Santos e Fluminense terá transmissão da TV Brasil e do canal GOAT, no Youtube.

Prováveis escalações

SANTOS: Olivia McDaniel; Lívia Mathias, Jana, Camila e Aldana Narváez; Dani Silva, Suzane Pires, Larissa Vasconcelos e Ketlen; Thaisinha e Carol Baiana



Técnico: Gláucio Carvalho

FLUMINENSE: Leticia Bussatto; Sorriso (Nath Branco), Yasmin, Bruna Cotrim, Gislaine (Zidoi) e Geovana Alves; Pini e Claudinha; Kamilla, Cacau e Lurdinha (Carla Nunes)



Técnico: Hoffmann Túlio

Situação na tabela e últimos jogos

O Santos tem sete pontos conquistados e ocupa a 12ª colocação. Na última rodada, as atletas foram goleadas por 7 a o pelo Flamengo, fora de casa. Enquanto o Fluminense ocupa a 13ª posição, com cinco pontos. O time carioca também vem de uma goleada sofrida fora de casa, no entanto para o Corinthians, por 5 a 0.

Arbitragem

O trio de arbitragem será composto pela árbitra Mariana Regina de Paiva Oliveira e pelas assistentes Juliana Vicentin Esteves e Viviane Pereira Lopes.