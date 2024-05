Cuca analisa virada sofrida pelo Athletico-PR para o Ypiranga: "Inadmissível"

O treinador Cuca falou sobre a dura derrota do Athletico-PR na noite da última quarta-feira, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Ypiranga. O time paranaense vencia por 1 a 0 até os momentos finais do jogo, mas sofreu dois gols nos acréscimos e saiu derrotado pelo placar de 2 a 1.

Em entrevista coletiva após a partida no Estádio Olímpico Colosso da Lagoa, Cuca tratou o primeiro gol sofrido pelo Athletico-PR como "inadmissível".

"É inadmissível tomar gol de contra-ataque no minuto 51. Temos que amadurecer em cima disso. O segundo [gol] é consequência do primeiro. O primeiro é inadmissível. Não tem o que explicar. Não adianta vir aqui e falar coisa diferente. O adversário mereceu ganhar. Ainda tivemos chances de fazer 2 a 0. Alternamos bons e maus momentos, mas o time cansou", disse.

Fim de jogo em Erechim.

Cuca também lamentou a derrota e revelou um desgaste grande da equipe por conta das viagens. Os últimos três jogos do Furacão foram fora de casa, inclusive um no Uruguai.

"Infelizmente, perdemos um jogo que estava na nossa mão. Sentimos muito o campo. Sentimos muito os três jogos seguidos, três viagens"

O Athletico-PR ainda terá a oportunidade de reverter o placar. O jogo de volta está marcado para o dia 22 de maio, às 20h (de Brasília), na Ligga Arena. Antes, o Furacão terá alguns compromissos pelo Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.