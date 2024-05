Prestigiado no Corinthians, Breno Bidon marca primeiro gol pelo profissional: "Momento inesquecível"

O volante Breno Bidon guardará para sempre na memória o dia 1º de maio de 2024. Diante do América-RN, em Natal, o garoto marcou seu primeiro gol como jogador profissional, defendendo as cores do Corinthians.

Bidon chegou ao seu segundo jogo seguido como titular, e se vê cada vez mais prestigiado pela comissão técnica, que já havia dado oportunidades para o jovem entre março e abril.

"Que momento inesquecível: meu primeiro gol no time profissional, com vitória. Agradeço a Deus, a equipe e a todo o apoio da torcida. Vai Corinthians!", escreveu Bidon em seu Instagram.

Neste momento, Breno é o principal nome para substituir Maycon, que rompeu o ligamento do joelho e não joga mais em 2024. Fausto chegou a ter oportunidades, mas não agradou e voltou para o banco de reservas.

"Não gostamos de individualizar, mas acabou surgindo a oportunidade para Breno Bidon jogar, e ele foi muito bem nessas últimas duas partidas e foi premiado com gol", disse o auxiliar Bruno Lazaroni em entrevista coletiva, após o triunfo do Corinthians contra o América-RN.

O Timão recentemente renovou o contrato de Bidon, que agora é válido até final de 2028. O vínculo possui multa de de 100 milhões de euros (cerca de R$ 557 milhões) para clubes do exterior e R$ 120 milhões para o mercado nacional. O Alvinegro possui 90% dos direitos econômicos do jovem.

A tendência é que Bidon seja novamente titular no próximo sábado, contra o Fortaleza, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será na Neo Química Arena, às 16 horas (de Brasília).

Breno Bidon na temporada:

7 jogos (5 como titular)



1 gol



2 cartões amarelos