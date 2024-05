Mangueirão costuma ser ambiente hostil para o São Paulo, que tem retrospecto equilibrado no Pará

O São Paulo enfrenta o Águia de Marabá nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, pela terceira fase da Copa do Brasil. O estádio já recebeu 11 jogos do Tricolor e costuma ser um ambiente hostil para o time paulista.

Em 11 confrontos no Mangueirão o São Paulo mais perdeu do que ganhou. São três vitórias, quatro empates e quatro derrotas, com nove gols marcados e 13 gols sofridos no total - aproveitamento de 39,3%.

Essa será a primeira vez que o São Paulo enfrentará o Águia de Marabá, time do interior do Pará, mas que teve de enviar seu jogo na Copa do Brasil para o Mangueirão pelo fato de seu estádio, Zinho de Oliveira, não atender às exigências da CBF.

Ao longo de sua história o São Paulo disputou 15 jogos no Pará contra quatro equipes diferentes: Paysandu, Remo, Tuna Luso e Independente, conquistando cinco vitórias, seis empates e quatro derrotas.

O time paraense que mais dificulta a vida do Tricolor é o Paysandu. Em 13 confrontos, seja em na capital paulista ou em Belém, o São Paulo somou seis vitórias, dois empates e cinco derrotas.

Nesta quinta-feira, a expectativa é de que o São Paulo consiga fazer o resultado com mais tranquilidade, já que terá pela frente um time com pouca tradição, que atualmente disputa a Série D do Campeonato Brasileiro e, inclusive, foi goleado pelo Paysandu na semifinal do Campeonato Paraense, por 4 a 0.

Para essa partida, o técnico Luis Zubeldía optou por deixar os principais nomes de seu elenco de fora da lista de relacionados, apostando em jovens recém-promovidos das categorias de base e outros atletas que não atuam com tanta frequência.

Confira abaixo o desempenho do São Paulo contra equipes paraenses:

Independente-PA: 2 jogos, 2 vitórias, com 5 gols marcados e 0 sofrido.

Paysandu: 13 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, com 27 gols marcados e 17 gols sofridos.

Remo: 8 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 0 derrota, com 13 gols marcados e 3 gols sofridos.

Tuna Luso: 2 jogos, 1 vitória e 1 empate, com 3 gols marcados e 1 gol sofrido.