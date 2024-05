Fala sério: Helio de la Peña estreia no UOL falando sobre Senna e Madonna

Helio de La Peña embarca em uma nova aventura aos 64 anos, mais uma em suas quatro décadas de carreira. O ator, roteirista e humorista brasileiro lança nesta quinta (2) a Resenha de La Peña, sua coluna digital no UOL.

O artista trará seu ponto de vista sobre atualidades e assuntos variados que vão de esporte a cultura, e o que mais quiser comentar. Munido de um humor e sacadas, ele também participará de programas esportivos do UOL no YouTube e está motivado em sua constante busca por novidades.

Gosto de estar presente nas novidades. O UOL é um portal muito importante, gostei de ser convidado. Na minha coluna vou tratar sobre o que está acontecendo, questões da cultura e esporte. Quero trazer o viés da minha experiência. Gosto de desafios, isso que me motivou. Helio de La Peña

Botafoguense roxo, sua relação com o esporte é de longa data e extrapola as quatro linhas. Ele é figura constante na arquibancada do estádio, acompanha futebol de perto e também pratica natação em águas abertas. Sua proximidade com outras modalidades ainda chega para somar em ano de Jogos Olímpicos.

Helio explorou "pincelar" coincidências de datas para impressionar em sua estreia — enquanto lida com a expectativa de como será a recepção do público. A primeira coluna está sendo publicada na mesma semana dos aniversários de 32 anos da estreia Casseta & Planeta (28 de abril) e dos 30 anos da morte de Ayrton Senna (1º de maio). Ele recordou uma entrevista feita com o piloto em 1992, no primeiro programa na TV, que gerou um episódio inusitado.

Estávamos com uma matéria no Casseta sobre automobilismo, que estava em alta em 1992. Bussunda foi para Interlagos e gravamos com Ayrton. Bussunda perguntou para ele se alguma namorada já tinha falado: 'Acelera, Ayrton'. Ele ficou meio calado, mas depois confessou: 'Já'.