Após interesse do Vasco, Carille garante permanência no Santos: "Quero estar na Série A de 2025"

Devido ao bom trabalho no Santos, o técnico Fábio Carille começou a atrair o interesse de outros clubes. O treinador entrou na mira do Vasco. Nesta quinta-feira, entretanto, o comandante garantiu que fica no Peixe.

O treinador alegou que está contente no Alvinegro Praiano e que quer levar o clube para a Série A do Campeonato Brasileiro.

"Essas questões extracampo deixo para o meu empresário, que tem boa relação com o Teixeira. O bom trabalho nosso chama atenção, claro, mas estou muito feliz aqui e muito contente. Quando eu estava no Japão, eu tive propostas financeiras melhores. Mas a questão não é essa", disse.

"Fico aqui, sim, independente de qualquer outra situação, não só falando do Vasco, qualquer outra possibilidade está descartada. Quero estar com o Santos na Série A de 2025", ampliou.

Carille foi contratado pelo Santos no começo deste ano. O técnico tem contrato até o final de 2024, com possibilidade de renovação por mais um ano.

Ao todo, são 18 partidas, com 12 vitórias, dois empates e quatro derrotas. O Peixe chegou até a final do Campeonato Paulista e lidera a Série B do Campeonato Brasileiro.

O próximo jogo do Santos está marcado para segunda-feira, às 21 horas (de Brasília), contra o Guarani, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da Segunda Divisão.