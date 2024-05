Times gaúchos se mobilizam para ajudar vítimas da chuva no RS

As fortes chuvas no Rio Grande do Sul prejudicaram a vida de muitas famílias. Com isso, Grêmio, Internacional e Juventude, os principais clubes do futebol gaúcho, se mobilizaram para ajudar as vítimas.

As equipes abriram diversos pontos no Rio Grande do Sul para arrecadarem alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e higiene, roupas e calçados para as vítimas das enchentes.

Confira abaixo o local em que os clubes estão recebendo doações

Grêmio

O Grêmio está recebendo doações em sua Arena, no Estádio Olímpico e em alguns de seus Centros de Treinamento, em diversos dias e horários.

SOLIDARIEDADE EM JOGO ???? Mais uma vez, Grêmio, @todosnaarena, #BaseGremista e a Escola do Grêmio estão juntos em prol dos atingidos pelas chuvas. Serão diversos pontos de coleta de donativos para fazermos a diferença neste momento de dificuldade. ?? https://t.co/qHowsINT4d pic.twitter.com/6b9SPDj7dU ? Grêmio FBPA (@Gremio) May 1, 2024

Internacional

O Inter utilizará o Ginásio Gigantinho, que fica integrado ao complexo do Estádio Beira-Rio, para arrecadar as doações. As entregas ocorrem até o dia 11 de maio e funcionará das 8h (de Brasília) às 18h.

????? ? ?????????? ????? ??????? ????????! ?? A partir das 8h da manhã desta quinta-feira (2), no Portão 1 do Gigantinho, o Colorado estará arrecadando alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, roupas e calçados para as vítimas das... pic.twitter.com/5H32VUKzwD ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 2, 2024

Juventude

Já o Juventude colocou à disposição da prefeitura o ginásio do CFAC, em Caxias do Sul.

Em virtude do atual cenário na região da Serra Gaúcha, o Esporte Clube Juventude está colocando o ginásio do CFAC à disposição da Prefeitura de Caxias do Sul. O espaço e a estrutura já estão à disposição das entidades oficiais da cidade conforme entenderem necessário. pic.twitter.com/cNHHUtCSbS ? E.C. Juventude (@ECJuventude) May 2, 2024

Na noite da última quarta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou o adiamento de todas as partidas dos times gaúchos, masculinos e femininos, previstas para acontecerem até segunda-feira, no Rio Grande do Sul ou em qualquer outro estado brasileiro.

Portanto, Grêmio, Internacional e Juventude, que entrariam em campo pelo Campeonato Brasileiro, tiveram suas partidas adiadas contra, respectivamente, Criciúma, Cruzeiro e Atlético-GO.