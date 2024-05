Joia da base é relacionada por Zubeldía para estreia do São Paulo na Copa do Brasil

O São Paulo estreia na Copa do Brasil nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Águia de Marabá, no Mangueirão, em Belém, no Pará, pela ida da terceira fase do torneio. A grande novidade do Tricolor é o jovem Henrique Carmo, considerado uma das próximas grandes joias das categorias de base do clube.

O atacante de apenas 17 anos foi relacionado por Luis Zubeldía para a partida após o técnico argentino decidir preservar seus principais jogadores do duelo para evitar qualquer risco de lesão, o que tem sido recorrente no São Paulo em 2024.

Henrique Carmo já havia sido relacionado para os jogos contra Palmeiras e Ituano, pelo Campeonato Paulista, e Cobresal, pela Copa Libertadores, mas não saiu do banco de reservas nessas ocasiões.

O jovem passou a treinar com o profissional após chamar a atenção do técnico Dorival Júnior no ano passado. Com contrato até o fim de 2025, Henrique Carmo já vem sendo acompanhado por grandes clubes europeus e recentemente chegou a ser observado mais de perto pelo Bayern de Munique, da Alemanha.

Pelo fato de ainda ser menor de idade, precisando se desenvolver em todos os aspectos, mas, sobretudo, fisicamente, Henrique Carmo sabe que precisará de paciência se quiser ganhar espaço no time profissional do São Paulo. Porém, em meio a tantas competições do calendário, não é exagero esperar que o jovem de 17 anos ganhe minutos em partidas menores prioritárias, como a desta quinta-feira.

Em 2024, mesmo com 17 anos, Henrique Carmo integrou o time sub-20 do São Paulo que disputou a Copinha. O atacante também esteve presente na partida de estreia da equipe no Campeonato Brasileiro da categoria, contra o Athletico-PR, mas, desde então, passou a concentrar seus esforços na rotina de trabalho do elenco profissional, no CT da Barra Funda.