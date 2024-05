Tite tem um problema sério. Flamengo não pode ser modorrento, diz Mattos

O colunista Rodrigo Mattos salientou no UOL News Esporte que Tite tem um problema sério para resolver no Flamengo: fazer o time voltar a jogar bom futebol. Segundo Mattos, a produção ofensiva caiu demais nos últimos jogos, e a equipe tem sido modorrenta como na vitória magra contra o Amazonas, no Maracanã, pela Copa do Brasil.

'Flamengo é um time sem atitude': "Flamengo foi muito insípido, sem gosto, como comida sem sal. Em determinado momento, o time fica tocando a bola na zaga, é Léo Pereira para Fabrício Bruno, que toca para Gerson, que penteia, aí dá no Alan, que dá um lançamento para ninguém. Então, vai enervando a torcida, porque é um time que não tem atitude, pareceu um pouco alguns momentos do Sampaoli no final da era dele, quando você via muito toque na defesa entre os zagueiros e incapacidade do time de ter contundência".

'Tite precisa achar soluções': "O problema é esse, o time não criava, o Flamengo teve 13 conclusões a gol, sendo só quatro no gol e ,de fato, a única chance clara foi o gol do Pedro, que foi uma boa jogada entre o Bruno Henrique e o Viña pela esquerda e ele faz o gol de cabeça. Mas, fora isso, o time criava muito pouco. Esse é o grande problema do Tite, porque ele está caindo nisso nos últimos jogos, contra o Botafogo também a produtividade ofensiva foi muito baixa, então ele precisa achar soluções, tornar o time mais dinâmico. Ficar todo mundo parado, os zagueiros trocando passes ali atrás e você não vê um deslocamento, você não vê as triangulações pelas laterais como acontecia antes".

'Não dá pra ter esse jogo modorrento': "Vai enervando a torcida, vai enervando a torcida aquele toque lateral, toque lateral, sempre procurando o toque seguro, sem ir pra frente. Então, ele tem um problema sério para ser resolvido nesse sentido, porque não dá para ter esse jogo modorrento como foi visto agora. Ele tem um problema sério aí para resolver. Talvez, tenha que trocar alguns jogadores de posição, tentar retomar algumas dinâmicas com as triangulações pelos lados do campo, porque já vem isso não é desse jogo. Você já tem agora um momento que há uma sequência de jogos ruins, já com uma certa duração, não é uma coisa de 'ah, jogou mal um jogo'. Ele já vem de uma sequência de jogos ruins".

