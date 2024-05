Prova 9 de Julho reforça tradição no ciclismo e valorização dos amadores

A tradição do ciclismo brasileiro e a valorização dos ciclistas amadores são pilares na nova era da Prova Ciclística Internacional 9 de Julho. A grande Clássica brasileira inaugura a parceria entre a Vega Sports e a Fundação Cásper Líbero.

As inscrições já estão abertas no site oficial: prova9dejulho.com.br

A prova será realizada no feriado paulista de 9 de Julho (uma terça-feira) e, este ano, ocupará as pistas da Marginal Pinheiros. O circuito com aproximadamente 20k cumpre a vocação de ser uma competição rápida e intensa.

Com pelotões separados para os amadores e subdividido em largadas para homens e mulheres, a 9 de Julho terá como desafio percorrer o maior número de voltas em duas horas de prova. E incluirá pódio para os melhores em todas as categorias.

No pelotão de Elite, as mulheres também vão largar em pelotão exclusivo, com as mesmas distâncias e premiação dos homens. O percurso oficial será anunciado nos próximos dias, porém, em todos os eventos, será proibido a formação de pelotões mistos. Ou seja, não será permitido gregários de gêneros diferentes.

Para esta edição, os ciclistas amadores poderão se inscrever de duas formas diferentes. Um KIT RACE, básico, e um KIT STYLE, onde os participantes receberão uma JERSEY de ciclismo de alta qualidade. Além disso, uma bela estrutura será montada no Parque do Povo, com as tendas dos patrocinadores, assessorias, espaço kids e uma área dedicada à recuperação e confraternização pós-prova.

GRANDES CAMPEÕES

A Prova Ciclística 9 de Julho foi criada em 1932 pelo jornalista Cásper Líbero em homenagem à Revolução Constitucionalista e realizada pelo jornal A Gazeta Esportiva a partir de 1933. Ao longo dos anos, os principais nomes do país e do exterior prestigiaram o evento, colocando-o em um lugar de destaque nos cenários nacional e internacional. O velocista argentino Francisco Chamorro é o maior vencedor da 9 de Julho, com quatro conquistas. A última delas no ano passado. Entre as mulheres, as maiores vencedoras são a franco-brasileira Cláudia Carceroni e Luciene Ferreira, ambas com quatro títulos. A atual campeã na Elite feminina é Alice Mello.