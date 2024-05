Contra o Águia, Patryck Lanza tem a chance de mudar opinião do São Paulo

Do UOL, em São Paulo (SP)

O lateral-esquerdo Patryck Lanza tem um ponto a provar contra o Águia de Marabá: que está pronto para assumir a posição no São Paulo.

O que aconteceu

A avaliação interna do São Paulo é de que ainda é cedo para Patryck ser o titular da lateral-esquerda. O jogador tem 21 anos e estreou profissionalmente em 2022.

O Tricolor tem urgência em encontrar um substituto para Welington, que tem contrato válido somente até o fim do ano e a negociação pela renovação está travada. O clube está de olho no mercado para contratar um jogador para a função.

Mesmo diante da situação contratual de Welington, o lateral foi um dos jogadores mais utilizados no ano. Ele só não entrou em rodízios do time principal por não haver confiança em Patryck.

O jovem lateral entrou em apenas dois jogos no ano: foi titular na equipe totalmente reserva que enfrentou o Água Santa e entrou no fim da partida contra a Inter de Limeira.

Patryck deve ser titular contra o Águia, mas tem a concorrência do uruguaio Michel Araujo pela posição. Michel chegou a atuar como ala no esquema com três zagueiros. Lesionado, Welington fica fora por pelo menos 15 dias.

Patryck titular na seleção de base

O lateral revelado em Cotia é presença frequente e titular absoluto na base da seleção brasileira. Ele já disputou torneios no sub-17 e sub-20.

Patryck foi campeão mundial sub-17 em 2019. Ele também já conquistou o Sul-Americano Sub-20 e os Jogos Pan-Americanos no ano passado.

