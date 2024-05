Santos treina com novidades e Carille ganha opções contra o Guarani

O Santos deve ter Jair e Pedrinho de volta ao time para enfrentar o Guarani na segunda (6) na Vila Belmiro, às 21h (de Brasília), pela série B no Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Jair e Pedrinho treinaram normalmente com o grupo hoje no CT Rei Pelé e devem reforçar o time contra o Guarani. O atacante se recuperava de uma pubalgia, enquanto o zagueiro de uma lesão no posterior da coxa esquerda.

Pedrinho briga por posição no time titular e pode ter nova chance. Morelos atuou contra o Avaí, mas Pedrinho estava nos planos de Carille para a partida. O colombiano ainda não convenceu com seu futebol.

Outras novidades são Willian Bigode e Sandry. Os jogadores ficaram longo período afastados. Sandry, inclusive, passou por mais uma recuperação de rompimento de ligamento cruzado no joelho esquerdo. Eles podem ganhar espaço no banco.

Segundo trabalho rolando aqui.



8x8, time vermelho composto por



João Paulo, JP Chermont, Gil e Escobar; Pituca, Giuliano e Nonato; Otero e Furch.



No Branco, Joaquim, Schmidt e Guilherme compuseram pic.twitter.com/tlnGQ8f5hn -- Gabriela Arantes Brino (@gabbsbrino) May 2, 2024

Aderlan, que passou por cirurgia na mão, treinou separadamente ao lado de Alison, em transição física. O lateral não deve retomar à titularidade, pois JP Chermont vive boa fase.

Furch treinou normalmente com o grupo e participou da atividade completa, mas Morelos iniciará como titular.

Inicio o jogo com Morelos. Bigode está há muito tempo parado pra iniciar jogo. Trabalhou a semana passada sendo coringa, mais leve. Hoje está participando de ações defensivas e ofensivas. Tenho que ter cuidado, lesão chata. Quase 100% rompido o múscuclo, mas o corpo fortaleceu e o DM vai ficando vazio para acharmos as melhores opções. Furch passará por reavaliação. Hoje treinou muito bem. De nível de dor entre 1 a 5, falou 1. Antes falava 2 3, chegou até a dizer 4.

Fábio Carille, técnico do Santos.

Veja mais respostas do treinador em coletiva à imprensa realizada nesta quinta-feira (2)

Proposta do Vasco

"Deixo com meu empresário, que tem relação muito boa com Marcelo Teixeira. O bom trabalho nosso, não meu, nosso, chama a atenção de outros clubes. Mas vocês sabe que estou feliz e contente. Quando estava no Japão, e agora vou falar um pouco da parte financeira, tive propostas muito melhores aqui no Santos. A questão é que me sinto muito bem aqui. Vim pra cá por saber o objetivo do clube, fico aqui independentemente da situação. Da possibilidade que existe, não somente de Vasco, mas qualquer outra já está descartada. Quero alcançar o objetivo de estar em 25 com o Santos na série A."

Hayner

"Hayner pode jogar nas duas laterais como na linha da frente. Quero abrir espaço para garotos sim. Depois do jogo contra o Fluminense, que o sub-20 fez, me deixou a ideia de deixar um pouco mais o Souza, faz tempo que não joga. Vou sentar hoje com minha comissão, levar pra diretoria. Deixar ele um pouco mais no usb-20 pra que chegue mais preparado. Dependendo do jogo posso usar o Hayner nas laterais, linha da frente."

Furch de volta

"Furch fez apenas dois jogos e estava programado, Julio e Pedrinho começam o trabalho sem dor alguma e depois reclamam. Hoje treinaram muito bem. De 1 a 5 os dois falaram 1, antes falavam 2 3 e o Furch falou até de 4. Ambos estão saindo bem hoje, estamos tendo cuidado com os atletas. Vamos passar por uma reavaliação junto do departamento médico. É muito ruim pro técnico fazer uma parada no primeiro tempo, temos que colocar isso na balança. Contra o Palmeiras não era hora de tirar o Giuliano, mas tive que fazer uma parada."

Nonato

"Meus planos são simples nessa questão de avaliação de dia a dia, dá pra ver que tem muita qualidade, que é diferente e vai nos ajudar. Quero sentar novamente pra entender como se sentem melhor em campo, como Patrick. Cada um treinar na sua função para quando estiverem dentro de campo não ter dúvida nenhuma."

Defesa

"Não esperava, mas pela experiência e qualidade dos jogadores eu imaginava que seria bom. Real Madrid tem se preocupado muito com a parte defensiva. Equilíbrio é o que todo mundo busca. Ainda podemos melhorar muito nossa parte ofensiva. Fizemos um jogo consistente contra o Avaí, já tem anos que joga a favor do vento, e ali é um lugar que venta muito pro lado que a gente defendeu primeiro. Criamos oportunidades, no segundo tempo fizemos gols e tivemos o controle do jogo. Estou muito feliz, a gente sempre quer mais. Queremos entrosar os jogadores para que a gente possa criar mais ofensivamente."



Já estou no 4-4-2, já vejo Giuliano como segundo atacante, já teve Rodriguinho com Jô, Tardelli com Marcos Leonardo. Giuliano tem qualidade pra pisar na área e fazer gol também. Tenho acompanhado a base desde a Copa São Paulo, estou indo em jogos. Quando não estou trabalhando, estou acompanhando os jogos. Acho que o momento certo aparece. O sub20 dá essa minutagem. Notícia um pouco triste, acho que o Yan sente uma lesão na panturrilha, Souza jogou uns 20 minutos, apesar do calor, precisa ter mais minutos. Vamos usar muito o sub-20, mas precisamos que eles estejam bem preparados.



Jogos espaçados e tempo de treino

"Para o nosso elenco eu acho muito bom. Time experiente, tempo a mais para recuperar jogadores e estamos mexendo, clube tem trabalhado, para fazermos alguns jogos dentro do nosso calendário (amistosos). Mas falando de um Giuliano, Gil, idade mais alta, dá pra recuperar e preparar bem para o jogos."

Enzo

"Faz parte do nosso grupo. Estiveram aqui pela manhã fazendo recuperação, faz parte dos nossos planos. Pelo adversário levei ele em consideração, mas importante dar suporte e avaliar os adversário para não colocá-los numa fria e potencializar esses meninos. Mas está totalmente nos nossos planos."



Amistosos



"Esses jogos que podem acontecer, não tem nenhum definido ainda, vai mudar bastante nosso calendário. Por exemplo, jogo na sexta e segunda, para preparar melhor os atletas. De sexta a sexta, dá pra sentar com a CBF e mostrar a necessidade desses jogos para que encaixe e não atrapalhe nossa sequência."



Patrick

"Treinando bem, fez fortalecimento, porque dentro dos exames tinha um pouco de diferença. Patrick podemos jogar em várias posições. Já jogou como lateral esquerda, meia e ponta. Quem sabe já participar um pouco do jogo contra o Guarani'



JP Chermont



"Vou dar sequência sim. E com o Aderlan voltando pode seguir sim, acredito muito no potencial desse menino. Estreia dele foi contra o Palmeiras, resposta muito boa, fez um jogo bem consistente contra o Avaí. Está sendo merecedor de ficar na vaga."



Furch x Morelos x Bigode

"Inicio o jogo com Morelos, Bigode muito tempo parado pra iniciar jogo. Trabalhou a semana passada sendo coringa, mais leve. Hoje está participando de ações defensivas e ofensivas. Tenho que ter cuidado, lesão chata. Quase 100% rompido o múscuclo, mas o corpo de fortaleceu e o DM vai ficando vazio para acharmos as melhores opções."



Sandry

"Gosto muito desse jogador. Quando cheguei em 2021 ele estava voltando de LCA. Nos últimos jogos ele participou comigo. Contra o Guarani não, mas terça tenho um jogo-treino, ele deve participar. E a partir daí fazer ele participar mais desse grupo e avaliar melhor."

Esquema

"Pra gente passar pro 4-2-4, dois meias por dentro, temos que sair com muita qualidade de trás, não adianta ficar na bola longa. Temos que ter cuidado. Pode ser sim, nos jogos-treinos ou nos jogos que faremos, a única intenção é colocar esses jogadores que participam menos colocar em situação de jogo, pode ser que eu use. Mas temos que sair com muita qualidade de trás para chegar com a bola no pé e envolver o adversário."

Cazares

"Ninguém me decepcionou até hoje. Estou feliz com todo mundo. Poderia ter colocado ele no jogo contra o Avaí, mas quando o Gil pede pra sair e tive que colocar o Alex, que não jogava há muito tempo e resolvi dar essa proteção ao Alex, com Gil. Coloquei o Rincón por ter colocado o Alex."



Jogo-treino

"Vai fechar com duas três equipes, até amanhã define pra acontecer terça de manhã. Será de segunda pra sábado contra o Amazonas, mas vamos estar 60 minutos na terça pra eu não perder tempo de trabalho."