Hernan: Gabriel Jesus tem condição para voltar ao futebol brasileiro

O Palmeiras não negocia o retorno de Gabriel Jesus, que deve deixar o Arsenal, da Inglaterra, na próxima janela de transferências, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo Hernan, Gabriel Jesus só volta ao Brasil no momento se não receber nenhuma boa proposta no mercado europeu.

Sobre Gabriel Jesus, uma possível volta por empréstimo para disputar o Mundial, já que o Arsenal deve negociar o Gabriel Jesus, acabei de confirmar essa informação e me disseram que não procede que o Palmeiras negocia uma volta do Gabriel Jesus. Uma pessoa que trabalha com ele no dia a dia me disse que o Gabriel Jesus tem 27 anos e muito mercado no futebol europeu, foi jogador da seleção brasileira nas últimas duas Copas.

Voltar ao Brasil só se fosse uma coisa assim: 'ah, não tem nenhum clube para ele jogar na Europa'. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Lucas Moura, que tem 32 anos. O Gabriel Jesus tem 27 e muito mais mercado. Então, muita calma nessa hora. Respeitando evidentemente todas as apurações, como sempre eu faço, mas a apuração que eu tenho para trazer aqui no De Primeira é que não há negociação e que dificilmente o Gabriel Jesus voltaria nesse momento. André Hernan

