Carille relembra primeira passagem no Santos e avalia como "trabalho mais difícil" de sua carreira

Na última terça-feira, Fábio Carille, treinador do Santos, concedeu entrevista ao podcast Benja Me Mucho e relembrou de sua primeira passagem pelo Alvinegro Praiano. Na ocasião, o treinador tinha como principal objetivo livrar o Peixe da zona de rebaixamento. Carille considerou que foi contratado, sobretudo, para ajustar o sistema defensivo da equipe.

"Quando eu vou para o Santos (pela primeira vez), talvez a minha contratação em 2021 era porque o Santos tomava muito gol. Talvez era isso. Eu tinha saído do Al-Ittihad e na viagem já me procuraram, voltando para o Brasil. E, ali, em cinco jogos, acho que fiz um ponto. Já falando em mandar embora, com o time lá embaixo. Daqui um pouquinho, na intuição, não tinha muito tempo para trabalhar por conta da pandemia e foi na intuição achar o sistema com três zagueiros. Único lugar que joguei com três zagueiros", começou.

Fábio Carille destacou que sua primeira passagem no Santos foi muito difícil por conta de diversos fatores, como o transfer ban que o clube sofria. O treinador classificou o trabalho como o "mais difícil" que já participou.

"Teve um certo momento do Campeonato (Brasileiro) ali, que, de 18 pontos disputados, a gente fez 13, o mesmo que o Atlético-MG, campeão, tinha feito. Ali foi o respiro, a gente achou o time e terminamos em décimo, na frente do Inter, do São Paulo e conseguindo uma vaga para a Sul-Americana. Foi o trabalho mais difícil, não tenho dúvidas disso, porque chegar para pegar o segundo turno não podendo contratar por conta do transfer ban que existia e ter que trabalhar com aqueles jogadores sem confiança, foi um aprendizado enorme", concluiu o comandante do Peixe.

Atualmente, o Santos lidera a Série B do Campeonato Brasileiro, com seis pontos em duas rodadas. Ainda sem sofrer gols na competição, o Peixe volta aos gramados, na próxima segunda-feira (6), para encarar o Guarani em mais um compromisso pela competição nacional. A partida será na Vila Belmiro, às 21h (de Brasília).