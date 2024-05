Bomba 'jurássica', gambá e Coudet fake: como foi a noite de Copa do Brasil

Do UOL, em São Paulo

Os jogos de ontem da Copa do Brasil foram muito mais do que os 12 gols marcados em sete partidas: viradas, golaços, "sósia" de técnico do Inter e até mesmo a aparição de um animal em campo marcaram a quarta-feira de feriado dos torcedores espalhados pelo país.

Teve (quase) tudo

Gol dividido? Sampaio Corrêa e Fluminense estrearam a rodada em Cariacica (ES) ainda no final da tarde, e o time de Fernando Diniz venceu por 2 a 0 com certa tranquilidade. O destaque ficou para o primeiro gol do duelo: Lima bateu de fora da área, e Terans deu um leve desvio antes de ver a bola parar nas redes — na súmula, o premiado foi o uruguaio. Um lance semelhante ocorreu, aliás, em América-RN 1x2 Corinthians.

Coudet, é você? O Inter não entrou em campo, mas teve gente que viu Eduardo Coudet trabalhando em Brusque 0x1 Atlético-GO. É que uma imagem de Luizinho Lopes, técnico do clube catarinense, acabou virando motivo de brincadeira por parte de torcedores. Até o Instagram do Brusque, aliás, já fez piada da situação.

E o Eduardo Coudet que largou o Inter para treinar o Brusque? pic.twitter.com/hUdByW4EIl ? RENATO DE FREITAS (@renatojuu2) May 2, 2024

Virada épica. O Ypiranga foi responsável pela grande zebra da quarta-feira (1). Os gaúchos perdiam para o Athletico por 1 a 0 até os acréscimos do 2° tempo, quando Mateus Anderson e Fabrício marcaram uma vez cada, decretaram a virada e enlouqueceram o Colosso da Lagoa.

Bomba "jurássica". Sensação do torneio por ter eliminado o Cruzeiro, o Sousa-PB mostrou valentia ao empatar, com um homem a menos, o duelo contra o Bragantino. O gol que decretou o 1 a 1, aliás, foi uma verdadeira "bomba jurássica", de acordo com a própria equipe paraibana, que tem um dinossauro como mascote: Junnior Batata acertou uma falta rara e balançou as redes paulistas.

Uma BOMBA JURÁSSICA!!!!! pic.twitter.com/k5q2whtSvD ? Sousa Esporte Clube ??? (@SousaEC91) May 1, 2024

Faltou pontaria. Fortaleza e Vasco protagonizaram o único 0 a 0 do dia, em jogo disputado na Arena Castelão que teve certo domínio dos mandantes. A rede, no entanto, não balançou até o apito final.

Paredão salva o Corinthians. Titular do alvinegro desde o último fim de semana, Carlos Miguel foi o principal responsável por garantir a vitória paulista sobre o América-RN em Natal. O goleiro até chegou a ser vazado no 1° tempo, mas protagonizou boas defesas em meio à virada dos visitantes, que viraram com Breno Bidon e Cacá.

Maraca com gambá e Tite vaiado. Flamengo e Amazonas fecharam o dia de Copa do Brasil em um confronto bastante amarrado: o time rubro-negro até venceu pelo placar mínimo com gol de Pedro, mas sofreu para agredir o adversário e acabou, assim como Tite, vaiado — os destaques ficaram para um gambá, que invadiu o gramado do Maracanã pouco antes do apito inicial, e para a volta de Gabigol após um período de afastamento por doping.

Gambá invadiu gramado do Maracanã pouco antes de Flamengo x Amazonas, jogo da Copa do Brasil Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF