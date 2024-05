Apesar da vitória, Tite admite atuação abaixo do Flamengo e erro cometido com Gabigol

O Flamengo largou em vantagem na terceira fase da Copa do Brasil e venceu o duelo de ida contra o Amazonas de 1 a 0. Apesar da vitória, a atuação da equipe não convenceu a torcida Rubro-Negra. Em entrevista coletiva após o jogo desta quarta-feira, o treinador Tite admitiu que o time esteve abaixo.

"Não fez uma boa partida e tem que assumir, principalmente no processo criativo e ofensivo. Tem que assumir e temos consciência de que esteve abaixo. Trabalho [é a solução], não tem outra forma. Quando você vem de duas derrotas com a grandeza do Flamengo, com toda essa expectativa que vem, naturalmente o grupo humanamente sente", disse.

"Uma retomada de atletas vai te dar opções. Falando a verdade, quando você tem Arrascaeta e Erick [Pulgar] fora, quando tem Nico [De la Cruz], Varela e Cebola tendo que tomar cuidado, você também perde esse poderio todo, e a relação de confiança se perde um pouco", completou.

O atacante Gabigol havia sido suspenso no fim de março acusado de tentar fraudar um exame antidoping. Na última terça-feira, o Flamengo informou que o atleta conseguiu um efeito suspensivo e estava liberado para voltar a atuar.

Por conta da suspensão, Gabigol não podia nem treinar com o restante do elenco no CT e, portanto, estava com uma condição física abaixo. Mesmo assim, ele entrou em campo aos 19 minutos da segunda etapa, e Tite reconheceu que errou em deixá-lo em campo tanto tempo.

"Primeiro fiz o reconhecimento em termos físicos. Eu errei de tê-lo colocado em um tempo tão grande no jogo. Ele estava um longo tempo fora, e eu o expus. Mas a necessidade do jogo faz, e eu não tenho problema nenhum em admitir isso, eu até agradeci ele pela vontade. Era um tempo menor que ele tinha para o jogo, e eu quis usar um tempo maior por essa mobilização. Então o erro foi meu", comentou.

Tite também comentou sobre as vaias e ofensas que recebeu da torcida durante a partida.

"Como que eu trabalho a situação emocional, cara? Ao longo desse tempo ela é de respeito ao torcedor. Sempre foi e vai continuar sendo. Porque quando o time não está produzindo, fico quieto, e temos que entender, temos que respeitar o sentimento do torcedor. É o mesmo que quando aplaude e fica feliz quando foi campeão e vence clássico. Isso é maturidade, é consciência da atividade. No mesmo momento em que eu vencer eu receba uma pergunta oposta a essa", falou.

O Flamengo volta a campo no próximo sábado, em partida do Campeonato Brasileiro contra o RB Bragantino. A bola rola às 18h30 (de Brasília) no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.