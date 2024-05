Interino do Vasco valoriza empate no jogo de ida da Copa do Brasil: "Estamos vivos"

02/05/2024 10h16 O Vasco empatou em 0 a 0 e conseguiu um bom resultado na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Fortaleza, na Arena Castelão. O treinador interino Rafael Paiva valorizou a atuação dos jogadores nesta quarta-feira e celebrou estar "vivo" para o compromisso de volta. "Jogo muito difícil. Já sabíamos da dificuldade que seria. Acho que o mais importante é a resposta que os jogadores deram em campo. O time lutou muito. Tentamos jogar, a ideia não era só ficar defendendo, mas é muito difícil jogar contra o Fortaleza aqui", disse em entrevista coletiva. "Diante de todas essas dificuldades, acho que a gente respondeu bem. Estamos vivos para o jogo de volta e vamos nos organizar para conseguir um jogo mais equilibrado e ofensivo. Mas diante das circunstâncias de jogar aqui, da dificuldade, acho que o grupo jogou muito bem e está de parabéns", completou. Enquanto a diretoria cruzmaltina não fecha com um novo treinador após a demissão de Ramón Díaz, Rafael Paiva, técnico da equipe sub-20 do Vasco, foi o escolhido para a comandar o time principal. Ele se mostrou empolgado com a oportunidade. "É um prazer estar sentado aqui e poder dirigir estes jogadores tão vitoriosos. Acho que precisamos estar preparados para estes momentos. Já conhecia bem o grupo e o perfil dos jogadores. Por maior que seja o desafio, é bom o desafio. É onde a gente quer estar e trabalhamos tanto para chegar. Estou muito feliz pela resposta dos atletas e pelo jogo. É um prazer enorme representar e ajudar o Vasco", contou O jogo de volta entre Vasco e Fortaleza, em São Januário, será realizado no dia 21 de maio, às 21h30 (de Brasília).