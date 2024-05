Próximo adversário do Santos pela Série B, Guarani só venceu dois jogos nesta temporada

Santos e Guarani se enfrentam, na Vila Belmiro, na próxima segunda-feira (6), vivendo fases opostas na temporada. O Peixe é líder, com 100% de aproveitamento: duas vitórias em dois jogos. Já o Guarani passa por momento turbulento. Ainda sem vencer no torneio nacional, o Bugre triunfou em apenas duas oportunidades nesta temporada.

A primeira vitória foi em confronto válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista, diante do Ituano, jogando fora de casa, no dia 27 de janeiro. Após isso, o Guarani encontrou uma sequência de oito jogos sem saber o que é vencer, alertando risco de rebaixamento para a Série A2 do Estadual.

O Guarani realizou, nesta tarde, uma atividade junto ao elenco do São José EC, no CT. O objetivo do treinamento foi dar mais ritmo de jogo aos atletas que tiveram menos minutagem nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. ? Raphael Silvestre/GuaraniFC pic.twitter.com/am8V8jL4zs ? Guarani Futebol Clube (@guaranifc) April 29, 2024

Mas, ao conseguir bater o Red Bull Bragantino, pela 12ª rodada do Paulista, no Brinco de Ouro da Princesa, por 1 a 0, o Bugre se livrou do descenso. O clube ocupou, assim, a 14ª posição da classificação geral.

No total, o Guarani disputou 14 partidas no ano de 2024. Além das duas vitórias, a equipe foi derrotada em oito oportunidades e empatou quatro vezes.

Para complementar a situação complicada do Bugre, no último sábado, por meio de nota oficial divulgada em suas redes sociais, o Guarani anunciou a demissão do treinador Claudinei Oliveira, após derrota contra a Chapecoense, pela segunda rodada da Série B.

Santos e Guarani se enfrentam na próxima segunda-feira, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.