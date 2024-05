Presidente do Cuiabá explica escolha por novo técnico português: "Perfil adequado"

Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, viajou até Porto, em Portugal, para concretizar a contratação do novo treinador Petit. O dirigente explicou a escolha pelo técnico português de 47 anos, que havia comandado apenas clubes de Portugal em sua carreira.

"Fizemos uma análise profunda no mercado. Acreditamos que o Petit é o perfil adequado para o Cuiabá dentro do Campeonato Brasileiro. Temos convicção que ele irá realizar um grande trabalho à frente do Dourado", disse.

"A conversa foi muito positiva e estamos satisfeitos e animados com o acerto. Temos objetivos traçados e confiança total que vamos atingir o que projetamos. O grupo tem muita qualidade e com a chegada do Petit e sua comissão técnica vamos iniciar nossa retomada", completou.

Petit é o novo treinador do Cuiabá ??? O Cuiabá anuncia oficialmente a contratação do treinador Armando Gonçalves Teixeira, conhecido como Petit, com contrato até 31/12/2025. O profissional de 47 anos nasceu na França, mas tem nacionalidade portuguesa tendo inclusive disputado... pic.twitter.com/401xCNQDnY ? Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) May 2, 2024

Petit assinou com o Cuiabá até o dia 31 de dezembro de 2025. Ao lado de quatro membros de sua comissão técnica, o comandante desembarcará em Cuiabá já na noite desta sexta-feira.

O treinador chega com a missão de tirar o time do Mato Grosso da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A equipe aparece na lanterna da competição e perdeu os três jogos disputados até então.

Para o resto da temporada, além do Brasileirão, o Dourado ainda tem as disputas da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil e da Copa Verde.