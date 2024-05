Presidente do Argentinos Juniors ataca Santos e Corinthians após dívidas: "São uma vergonha"

O presidente do Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, atacou Santos e Corinthians após os clubes paulistas não pagarem o clube argentino pelas transferências de Gabriel Carabajal e Fausto Vera. Os jogadores foram vendidos em 2022, mas não foram pagos integralmente pelas equipes brasileiras.

Na última terça-feira, o Santos foi notificado pela FIFA para pagar ao Argentinos Juniors o valor de 600 mil dólares (cerca de R$ 3 milhões) referente à compra de Carabajal em até 45 dias. Caso não cumpra com a dívida, o Peixe poderá sofrer um novo transfer ban. Segundo o presidente Cristian Malaspina, a diretoria santista ainda não procurou o clube argentino para o pagamento.

"O Santos nos deve esse valor mesmo e saiu agora a sentença da FIFA. Por enquanto, ninguém do Santos me procurou para conversar ou avisar quando vão pagar. Queremos o pagamento à vista. O Santos tem que nos pagar já, do contrário ficarão proibidos de registrar novos jogadores. A verdade é que Santos e Corinthians são uma vergonha.", disse Malaspina, em declaração ao site Trivela.

O Corinthians comprou Fausto Vera em 2022 junto ao Argentinos Juniors por cerca de R$ 40 milhões de forma parcelada. Em fevereiro, o Timão foi condenado pela FIFA a cumprir com o pagamento de 17 milhões de reais, valor que o clube argentino ainda não recebeu pela venda do volante. O presidente do Argentinos Juniors revelou um arrependimento de ter negociado com os clubes paulistas.

"Estou totalmente arrependido de ter vendido jogadores a Santos e Corinthians. Eles não cumpriram os acordos. Por isso estão nestas situações.", finalizou o mandatário.