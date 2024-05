Léo Jardim exalta saldo positivo em empate do Vasco com Fortaleza

Em crise após ser goleado contra o Criciúma, o Vasco entrou em campo diante do Fortaleza pressionado, na abertura do confronto da terceira fase da Copa do Brasil. Por isso, muito mais do que vencer o duelo, o time carioca se concentrou em não dar brechas ao adversário e evitar um novo resultado negativo.

"Foi um jogo muito difícil. O Fortaleza é uma equipe muito boa e muito bem treinada, está junto há muito tempo. Ainda mais vir jogar aqui, a gente sabe a dificuldade, o gramado não estava dos melhores. Mas acho que a equipe se defendeu muito bem, fez o que o jogo pediu". definiu o goleiro Léo Jardim.

O empate por 0 a 0 na Arena Castelão deixa o Vasco com boas perspectivas de classificação. Basta uma vitória simples no duelo de volta em São Januário, com o apoio da torcida.

"Claro que a gente tinha a ideia de propor mais o jogo, mas sabemos que futebol não é assim, não é só ideia, tem que se adaptar de acordo com a partida. Mas nós fomos muito bem e agora vamos decidir na nossa casa", ressaltou Léo Jardim.