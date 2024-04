RB Bragantino x Vasco: confira as prováveis escalações e onde assistir ao confronto do Brasileirão

Após estrear com o pé direito no Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama tem mais uma pedreira nesta quarta-feira. Pela segunda rodada da competição, o time cruzmaltino enfrenta o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid. A partida está marcada para às 19 horas (de Brasília). A partida será transmitida pelo Premiere.

Em um São Januário lotado, o Vasco venceu o Grêmio com uma boa atuação no último domingo. O resultado em casa logo na estreia deixou o torcedor com a esperança de evitar o sufoco vivido na última temporada, quando o time se livrou do rebaixamento somente na 38ª rodada.

Embora não tenha vencido na rodada inaugural, o Bragantino comemorou o empate alcançado no Maracanã diante do Fluminense, atual campeão da Libertadores e um dos elencos mais fortes da competição. O time de Pedro Caixinha saiu atrás no placar, mas conseguiu virar e por pouco não saiu de campo com os três pontos no sábado.

Finalizamos a preparação para o duelo com o RB Bragantino ??? Vamos JUNTOS em busca dos nossos objetivos! ? ?: Leandro Amorim | #VascoDaGama pic.twitter.com/1MaaOVHiMx ? Vasco da Gama (@VascodaGama) April 16, 2024

O Vasco deve ter duas mudanças em relação ao time que entrou em campo contra o Grêmio. O capitão Gary Medel viajou ao Chile para acompanhar sua mãe, que passa por problemas de saúde, e não voltará a tempo. João Victor, assim, é o mais cotado para a vaga. Na frente, o francês Dimitri Payet deve retornar na vaga de Rossi.

Já o Bragantino segue sem Helinho, Lucas Evangelista, Mateus Fernandes e Lincoln, todos no departamento médico. Já o zagueiro Eduardo Santos, recuperado de cirurgia no joelho, está liberado, mas não será titular. O goleiro Cleiton, que sofreu uma pancada na lombar durante a estreia no Brasileiro, é dúvida. Em seu lugar, Lucão, emprestado pelo Vasco, deve ser o titular.

FICHA TÉCNICA



RED BULL BRAGANTINO X VASCO

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)



Data: Quarta-feira, 17 de abril de 2024



Horário: 19h00 (de Brasília)



Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva



Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Fernanda Kruger



VAR: Charly Wendy Straub Deretti

BRAGANTINO: Lucão, Andrés Urtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires e Gustavinho; Henry Mosquera, Vitinho e Eduardo Sasha



Técnico: Pedro Caixinha

VASCO: Léo Jardim, PH, João Victor, Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho, Sforza e Galdames; Payet (Rossi), Vegetti e David



Técnico: Ramón Díaz