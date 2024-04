Zubeldía explica opção por 3 zagueiros e elogia torcida por Morumbis lotado: "Muito bonito"

Luis Zubeldía fez sua estreia no Morumbis nesta segunda-feira, no empate sem gols com o Palmeiras, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador argentino mais uma vez não teve medo de promover mudanças na equipe, mesmo se tratando de um clássico, optando pelo esquema com três zagueiros após levar a campo na última quinta-feira, pela Libertadores, um time que atuou com uma linha defensiva com quatro atletas (dois zagueiros e dois laterais).

Passado o empate em 0 a 0, Luis Zubeldía explicou a decisão de retomar o esquema tático utilizado por Thiago Carpini na reta final de sua trajetória como técnico do São Paulo, o que acabou ganhando força após a lesão de Pablo Maia no treino de domingo.

"Estivemos pensando depois do jogo contra o Barcelona o que era melhor para o time. Se jogar com três zagueiros ou jogar com linha de quatro, com dois zagueiros. Pela amplitude do campo do rival, vendo os últimos jogos que o São Paulo fez contra o palmeiras, o São Paulo tinha jogado assim. Com a lesão de Pablo Maia, definimos que o melhor era jogar com três zagueiros, mas três zagueiros flexíveis, porque o Diego Costas muitas vezes deu uma de lateral direito, o Igor Vinícius chegou bastante pelo setor direito também", comentou Zubeldía.

O esquema com três zagueiros surtiu efeito, pelo menos defensivamente. O São Paulo conseguiu neutralizar praticamente todas as investidas do Palmeiras ao longo do jogo, mas também pouco ameaçou no ataque.

"Creio que os primeiros dez, 15 minutos a gente demorou para entrar no jogo. Depois o time começou a encontrar linhas de passe. Bobadilla e Alisson começaram a jogar mais. Igor começou a preocupar mais. Dentro de um jogo equilibrado, tenho a sensação que nos últimos dez, 15 minutos poderíamos ter castigado mais o rival", prosseguiu.

Apesar do grau de dificuldade do adversário, não haveria ocasião melhor para Luis Zubeldía estrear no Morumbis. Nesta segunda-feira mais de 55 mil torcedores compareceram ao estádio para acompanhar o Choque-Rei, e o treinador argentino ficou impressionado com a atmosfera criada pelos são-paulinos.

"O resultado creio que foi justo. Não posso reclamar de nada dos jogadores, porque fizeram um trabalho importante, física, tática e mentalmente. Somente gostaria de ter vencido pela torcida, pelos jogadores. O estádio estava muito bonito para festejar um triunfo. O empate creio que é o resultado que resume o jogo. Tivemos mais finalizações, mais escanteios, mas o jogo foi parelho", afirmou.

"Muito bonito jogar esse tipo de jogo, felicitar o torcedor, porque em muitos momentos do jogo empurram, agora vivi isso como treinador do São Paulo. Estamos distantes de desfrutar algo, sentia que poderíamos vencer porque o torcedor nos apoia e isso é importante. Esse tipo de jogo se sofre, mas particularmente eu desfruto", concluiu.