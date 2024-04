Abel vê Choque-Rei equilibrado e cobra Palmeiras por chances perdidas: "Há gols que não pode perder"

O Palmeiras somou mais um empate com o São Paulo nesta temporada. No terceiro confronto entre as equipes no ano, os times empataram sem gols, no Morumbis, em duelo da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira avaliou o jogo como "equilibrado" e cobrou os jogadores das chances desperdiçadas.

"Falando do jogo de hoje, o que faltou? Fazer gol, em dois "pênaltis" que tivemos no pé do Lázaro e do Endrick. A única coisa que faltou foi isso. Nesse tipo de jogo quando joga com equipes de seu nível, que disputa pelos mesmos objetivos, é natural e normal que não tenha muitas oportunidades flagrantes e curiosamente tivemos não foi uma, mas duas, disse.

"Teve uma nos pés do Lázaro que nem o goleiro estava no gol. No momento de pressão forte nossa e conseguimos com uma pressão coletiva. Sabemos que ninguém mais que o Lázaro queria fazer, mas há gols que não se pode perder. A mesma coisa para o Endrick, uma jogada boa do Veiga, depois o López que cruzou para o Endrick e ele demorou muito a decidir. O adversário também teve uma transição na segunda parte em que o Calleri colocou a bola no poste. Foi um jogo de equilíbrio, o que é normal quando joga aqui. eu que tenho jogado várias vezes aqui com publico deles", continuou.

No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem apenas um gol marcado e um sofrido. O único tento da equipe na competição foi na estreia, quando bateu o Vitória, por 1 a 0, com gol de Richard Ríos. Depois disso, o Verdão perdeu pelo mesmo placar do Internacional e depois emendou os empates sem gols com Flamengo e São Paulo.

"No último jogo, quantos gols o Palmeiras fez? Três. Quantas oportunidades o Palmeiras fez hoje? Temos que ser mais efetivos nas oportunidades que criamos. Na minha opinião criamos mais oportunidades flagrantes do que o nosso adversário. O que me preocupa não é a forma que jogamos, como criamos, mas temos que ser efetivos, falo várias vezes. Estou sempre nossos jogadores e no fim das competições, o Palmeiras tem sido um dos melhores ataques e defesas e isso que vamos fazer. Jogamos em casa contra o Internacional e perdemos, contra o Flamengo, em casa, empatamos. Fomos lá contra o Independiente del Valle e ganhamos, viemos aqui e empatamos. Não era o que queríamos, mas vida que segue. 24 horas e o que me preocupa é que Daqui a 72 h temos que competir com a obrigação de ganhar sempre", finalizou.

O Palmeiras agora volta o foco para a estreia na Copa do Brasil. O Verdão enfrenta o Botafogo-SP, na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo de ida da terceira fase da competição.