Maratona de São Paulo reúne milhares corredores na capital paulista

A 28ª edição da Maratona Internacional de São Paulo será disputada neste domingo. Uma das mais tradicionais e importantes provas do país, ela reunirá milhares de corredores para os 42 km por ruas e avenidas da capital paulista, além de outras três distâncias - 5km, 10km e 21km. A prova, primeira do país a conseguir o Selo World Athletics, começará às 6h10, com largada e chegada no Ibirapuera, ao lado do Obelisco. O evento terá transmissão ao vivo, a partir das 6h, pelo YouTube.

Ao longo de quase três décadas de história, o evento reuniu alguns dos principais nomes das corridas de rua do Brasil e inúmeros destaques do exterior. A Maratona de São Paulo tem o recorde de tempo em uma maratona corrida no Brasil desde 2002, quando Vanderlei Cordeiro de Lima, medalha de bronze em Atenas 2004, venceu a prova com o tempo de 2h11min19. Já a brasileira Marcia Narloch é a atleta com maior número de vitórias, três no total, obtidas nas edições de 1999, 2000 e 2005.

Neste ano, mais uma vez, a Maratona de São Paulo contará com destaques nacionais e de outros quatro países, Uganda, Etiópia, Bolívia e Quênia. No masculino, as atrações são o paulista Ederson Vilela, campeão da Maratona de Curitiba e vice na Volta Internacional da Pampulha no ano passado, o mineiro Renilson da Silva, terceiro colocado na Meia Maratona Internacional de São Paulo 2023 e quarto colocado na Maratona de Foz do Iguaçu em 2023; o também paulista Geilson Conceição, campeão na Maratona de Porto Alegre em 2022 e bicampeão da Maratona de Salvador (2019 e 2021); e Franck Caldeira, campeão da São Silvestre, Volta da Pampulha, entre outras.

Entre os estrangeiros, as feras são o atual campeão, o queniano Vestus Cheboi, que no ano passado foi o 2º colocado nos 10k da Tribuna, o seu compatriota Nicolas Kosgei, vencedor da Tribuna em 2019 e quatro na Kigai International Peace Half Marathon, em Ruanda (2023), o ugandense Moses Kibet, vencedor da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro e da Meia Maratona Internacional de Guarulhos, ambas em 2023 e o etíope Gosa Seyoum, vencedor da Meia Maratona de Nanjing Xianlin na China em 2023.

Já na disputa feminina, os principais nomes são as quenianas Faridah Chelanga, campeã da Maratona de Curitiba 2023 e oitava na Laos Marathon 2023; Emily Chebet, vencedora da 2ª Meia Maratona Internacional de Guarulhos e vice na Meia Maratona Intl do Rio de Janeiro em 2023; a boliviana, Helen Daniela Baltazar Medina, quarta colocada na Maratona do Campeonato Pan-Americano de Maratona em Caracas (Venezuela - 2023) e a brasileira Renata Moreno dos Santos, quarta colocada na Maratona Internacional de São paulo 2023.

No ano passado, o queniano Vestus Cheboi Chemjor foi o vencedor ao completar os 42 km em 2h15min20, logo em sua primeira participação. A marca do queniano é um dos melhores da história da competição. No feminino, a etíope Yadeni Alemayehu levou a melhor, com 2h34min48. Entre os brasileiros, Giovani dos Santos, em quarto lugar (2h23min16), e Marlei Willers (2h46min50) com a segunda posição foram os mais bem colocados do país na 27ª edição da Maratona de São Paulo.