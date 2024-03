Caso Antony: celular de ex passa por perícia, e testemunhas são ouvidas

Imagem: Rob Newell - CameraSport/CameraSport via Getty Images

As investigações sobre as acusações de violência doméstica contra Antony seguem em andamento no Brasil e na Inglaterra.

O UOL apurou que a ex-namorada do jogador e autora da denúncia Gabriela Cavallin entregou o celular à 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo. O aparelho passou por perícia e já foi devolvido.

A autoridade policial também solicitou o telefone do jogador, mas a reportagem apurou que, até agora, o aparelho não foi entregue.

Além de Gabriela e do jogador, a investigação brasileira ouviu até agora outras 15 testemunhas.

O atacante do Manchester United e da seleção também contratou peritos e apresentou um laudo apontando supostas inconsistências na versão de Gabriela.

A polícia brasileira mantém contato com as autoridades inglesas. Uma médica que prestou atendimento a Gabriela em janeiro de 2023, em um hotel em Manchester, foi localizada e intimada para prestar depoimento.

Procurada pelo UOL, Gabriela aguarda a conclusão da investigação. "Sinto todos os dias um sentimento ruim, fico apreensiva e ansiosa com tudo", afirmou. "Ele com certeza tem motivos para não entregar o celular."

Antony também foi procurado, mas não se manifestou até a publicação da matéria.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que "as investigações prosseguem, sob segredo de Justiça, por meio de inquérito policial instaurado pela 5ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). (...) Detalhes serão preservados para garantir autonomia ao andamento dos trabalhos".

A reportagem também procurou a polícia de Manchester, que respondeu: "Estamos cientes das acusações feitas, e investigações seguem em andamento para estabelecer as circunstâncias em torno dessa ocorrência. Não faremos comentários adicionais neste momento".

Em junho de 2023, Gabriela Cavallin denunciou Antony à polícia brasileira por uma série de agressões físicas e psicológicas.

Em setembro, o UOL publicou imagens, vídeos e documentos exclusivos detalhando as acusações - na mesma época, Gabriela prestou queixa também à polícia de Manchester. Na ocasião, Antony foi cortado da seleção brasileira pelo então treinador Fernando Diniz.

O atacante chegou a ser afastado do elenco do Manchester United, mas foi reintegrado e voltou a jogar.

Na época, Antony utilizou as redes sociais e deu uma entrevista ao SBT para se posicionar. O jogador disse que as acusações feitas por Cavallin são falsas.