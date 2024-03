Payet participa de jantar e presenteia Lula e Macron com camisas do Vasco

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O francês Payet, meia do Vasco, participou de evento com Lula, presidente do Brasil, e Emmanuel Macron, presidente da França.

O que aconteceu

O camisa 10 cruz-maltino esteve em jantar ontem, em São Paulo. O evento foi restrito a convidados e aconteceu no hotel Rosewood.

Ele presenteou os presidentes dos dois países com camisas do clube. Payet foi liberado do treino de hoje (28), com aval da diretoria. O jogador participou das atividades de ontem, antes de viajar.

O meia foi como representante esportivo da França. Franceses que residem no Brasil e atuam em outras áreas também participaram do evento. A presença do vascaíno foi publicada, inicialmente, pelo Extra e confirmada pelo UOL.

Macron chegou ao Brasil há dois dias. Hoje é o último dia de compromissos do presidente francês no país. A agenda teve visitas a quatro cidades: Belém (PA), Itaguaí (RJ), Brasília e São Paulo.

A programação foi parte de uma agenda internacional acertada em conjunto com o presidente Lula. O foco foi a preparação para a COP30 do clima que vai acontecer em Belém, em 2025.