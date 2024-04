Inter de Limeira vence o Pouso Alegre em estreia pela Série D; Água Santa ganha com gol de Neilton

Neste sábado, a Inter de Limeira venceu o Pouso Alegre, no Limeirão, pelo placar mínimo de 1 a 0, em jogo válido pela primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

O gol foi cravado por Diego Jussani, na reta final do duelo.

Com três pontos, a Inter de Limeira ocupa a segunda colocação do Grupo G. Já o Pouso Alegre, sem pontuar, larga na sétima posição, com saldo negativo de um gol.

Pela segunda rodada da Série D, o clube paulista volta aos gramados, no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), para visitar o Costa Rica-MS. Já o Pouso Alegre, um dia antes, às 15h, recebe o São José, no Estádio Municipal Irmão Gino Maria Rossi.

Com gol de Neilton, Água Santa bate o Patrocinense pela Série D

Ainda neste sábado, o Água Santa também estreou na Série D do Campeonato Brasileiro com vitória sobre o Patrocinense. Jogando fora de casa, no Estádio Pedro Nascimento, a equipe contou com gols de Gustavo Nescau e Neilton, ambos na segunda etapa.

Assim, o Água Santa começa liderando o Grupo G, com três ponto somados. Ainda sem pontuar e com saldo negativo de dois gols, o Patrocinense aparece na oitava colocação.

Pela segunda rodada da Série D, o Água Santa volta aos gramados, no próximo sábado, às 18h, para receber o Maringá. Já o Patrocinense, no mesmo dia, às 15h, visita o Santo André no Estádio Bruno José Daniel.

Confira os outros resultados deste sábado pela Série D

Santa Cruz-RN 3 X 4 Treze



Iporá 2 x 2 União Rondonópolis



Avenida 1 x 1 Cascavel



Manauara 3 x 1 Rio Branco-AC



Ríver 2 x 1 Águia de Marabá



Atlético-CE 1 x 2 Potiguar



Juazeirense 1 x 1 Itabaiana



Petrolina 0 x 0 Jacuipense



Sergipe 2 x 3 ASA



Capital-TO 2 x 0 Real Brasília



Democrata (SL) 1 x 0 Nova Iguaçu



Serra 1 x 0 Audax