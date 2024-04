Corinthians x Fluminense: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

Pressionado, o Corinthians entra em campo neste domingo para o jogo diante do Fluminense, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Em má fase, o Timão tenta quebrar o jejum de vitórias no Brasileiro. A equipe vem de duas derrotas consecutivas no torneio, para o Red Bull Bragantino e o Juventude. Na estreia, empatou com o Atlético-MG, por 0 a 0.

O time, que está no 18º lugar da tabela e soma apenas um ponto, pode ter mudanças na escalação. O técnico António Oliveira deve sacar o goleiro Cássio, que vive mau momento, e colocar Carlos Miguel.

O volante Fausto Vera, titular nas últimas cinco partidas, também pode perder a vaga. O trio de ataque deve ter Yuri Alberto, Romero (ou Pedro Henrique) e Wesley, com o meia Rodrigo Garro como responsável pela armação.

Também há uma dúvida em relação ao parceiro de zaga de Félix Torres. Em baixa depois da expulsão diante do Argentinos Juniors, Raul Gustavo pode perder a vaga para Cacá.

Para o duelo, o técnico António Oliveira tem alguns desfalques, como o lateral esquerdo Diego Palacios (fase final de recuperação de artroscopia), os meias Igor Coronado (dor no quadril direito após trauma) e Matheus Araújo (trauma na mão direita e fratura no osso metacarpo) e o volante Maycon (lesão de ligamento no joelho).

O zagueiro Gustavo Henrique ainda se recupera de dengue, e é considerado dúvida, mas a tendência é que não seja relacionado.

Do outro lado, o Fluminense vem de um empate sem gols com o Cerro Porteño, pela Libertadores, mas bateu o Vasco no último fim de semana, no Maracanã, por 2 a 1. O time carioca ocupa a 11ª posição, com quatro pontos.

O técnico Fernando Diniz deve ter um desfalque de peso para a partida. O volante André saiu machucado após o jogo da última quinta e deve desfalcar o Tricolor das Laranjeiras. Marlon, Gabriel Pires e Lelê, contundidos, devem seguir como baixas. Alguns titulares também podem ser preservados devido ao desgaste.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X FLUMINENSE

Local: Neo Química Arena, em Itaquera (SP)



Data: 28 de abril de 2024 (domingo)



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Rafael da Silva Alves (Fifa-RS)



VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Cacá (Gustavo Henrique) e Hugo; Raniele, Breno Bidon (Fausto Vera) e Rodrigo Garro; Romero (Pedro Henrique), Wesley e Yuri Alberto.



Técnico: António Oliveira

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Felipe Andrade e Marcelo; Martinelli, Lima, Renato Augusto, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Germán Cano



Técnico: Fernando Diniz