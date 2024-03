Flamengo: qual foi estratégia na Data Fifa para diminuir peso da maratona

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo viu a Data Fifa como uma oportunidade de se preparar para a sequência de viagens que começa no próximo mês. Com garotos da base como reforços, a comissão espera os convocados para intensificar o trabalho e determinar quem vai a campo na final do Carioca.

O que aconteceu

Tite tem trabalhado muito a parte física com os jogadores. Sob o comando do preparador Fábio Mahseredjian, o Flamengo se prepara para disputar nove jogos de sábado (30) até o final de abril.

O Fla terá dois jogos na altitude no próximo mês. Com pouco tempo de treinos e uma final de campeonato no meio, a comissão técnica entende que precisa aproveitar o tempo para reforço nessa parte. Em partidas assim, entende-se que o aspecto físico pesa ainda mais.

O treinador ainda não começou a esboçar o time que vai jogar a final do Campeonato Carioca. Com vários jogadores fora, Tite espera ter o grupo completo para saber as condições de cada um de atuar no sábado - e também na Libertadores. Ainda não é possível precisar se ele irá com força máxima em todas as partidas.

Sete jovens da base estão reforçando o grupo. São eles Lorran, Rayan Lucas, Lucas Furtado, Carbone, Zé Welington, Welington e Lucyan, que estavam no elenco campeão da Libertadores sub-20.

Tite recorreu aos jovens para suprir as ausências. Além disso, o treinador também quer observar os garotos para usá-los no profissional. Um dos objetivos da comissão no ano é contar mais com os garotos da base e não só buscar soluções no mercado.

O clube aguarda os convocados. Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Arrascaeta, De la Cruz e Viña chegaram ao Brasil ontem. A princípio, retornam às atividades hoje.

O Fla ainda ganhou o desfalque inesperado de Gabigol. O atacante vinha treinando com o grupo depois de se recuperar de lesão e seria opção para a decisão do Estadual, mas está punido pela tentativa de fraude do exame antidoping.

Pulgar joga?

Erick Pulgar foi cortado da seleção chilena por uma lesão muscular no quadríceps. O jogador precisou sair de campo nos dois jogos da semifinal do Carioca.

Com dores desde o dia 5, estava em fase de transição. O corte foi conversado entre Flamengo e Chile. A seleção entendeu que o volante não teria condições de atuar em nenhum dos amistosos e o clube não queria forçar.

O Flamengo espera o chileno com o grupo no treino de hoje (28). Isso dará ainda mais chances de o volante atuar na final do Estadual e na Libertadores.

Pulgar atuou no sacrifício. O Fla, porém, está confiante em tê-lo no primeiro jogo da final no sábado.