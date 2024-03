Fábio Matias celebra goleada do Botafogo pela Taça Rio e projeta jogo de volta

O Botafogo ficou perto do título da Taça Rio ao golear o Boavista na partida de ida por 4 a 0. O técnico Fábio Matias exaltou o bom resultado e projetou o jogo de volta visando a estreia na fase de grupos da Libertadores.

"Ajuda por uma questão de convicção nesse curto período na data Fifa. Tivemos um período de treinos e é importante para a confiança. Era importante ganhar para a gente criar uma estratégia para domingo visando a partida da Libertadores", disse o treinador.

O comandante deixou em aberto a possibilidade do Botafogo poupar jogadores na partida de volta por conta da boa vantagem criada.

"Tudo depende do contexto. Estamos com um grupo muito qualificado, temos atletas que estão voltando de lesão. Nosso planejamento é dar uma equilibrada na questão de minutagem dos atletas. Vamos planejar com calma. Ainda temos treinos para organizar melhor as ideias", declarou.

Com gols de Tiquinho (2), Júnior Santos e Yarlen, Botafogo goleia o Boavista em Saquarema.

Botafogo e Boavista decidem a Taça Rio neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Os alvinegros podem perder por três gols de diferença que vão garantir o título. A conquista garante vaga na próxima edição da Copa do Brasil.

A estreia do Glorioso na Copa Libertadores acontece na próxima quarta-feira, às 19 horas, quando recebe o Junior Barranquilla. O clube carioca faz parte do grupo D, junto com a LDU, do Equador, Universitario, do Peru, e o Junior Barranquilla, da Colômbia.