Emocionado, Paulinho fala sobre retorno aos gramados e função que deve cumprir no Corinthians

O volante Paulinho voltou a disputar uma partida de futebol após cerca de 10 meses de ausência. O atleta, que ficou longo tempo no departamento médico se recuperando de lesão de ligamento no joelho, entrou no segundo tempo da vitória do Corinthians por 3 a 0 sobre o Londrina, em amistoso disputado na última quarta-feira. Após o confronto, o camisa 18 se emocionou ao falar sobre o processo de recuperação e o suporte que teve para superar esse momento difícil.

"Foram alguns meses de dificuldade, o cara tem que ter um psicológico muito grande, com ajuda da família e de amigos. Fiquei feliz de ter meu retorno, de estar bem", disse Paulinho em entrevista à ESPN.

O jogador de 35 anos atuou no amistoso em Cascavel como primeiro volante, função que exercia antes de machucar seriamente o joelho pela segunda vez.

"Sobre a função, venho jogando como primeiro volante, mas às vezes a gente dá aquelas escapadas para pisar na área. Vou exercer a função que o treinador pedir para ajudar o clube a conquistar coisas esse ano", comentou.

Paulinho ainda não tem condições físicas para jogar por 90 minutos e seu retorno é feito de forma gradual pela comissão técnica. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o atleta está nos planos de António Oliveira, que não poupou elogios ao veterano em entrevista coletiva.

"Estamos todos muito felizes. É um jogador que admiro muito, sempre admirei, mesmo como torcedor de futebol. Tenho o privilégio de ser o treinador dele. É um ídolo do clube. Os ídolos não jogam pela história, e sim por terem entrega pela causa, pelo rendimento. Eles transmitem identidade, que não pode ser perdida. Dou meus parabéns para ele", comentou o treinador.

Paulinho tem contrato válido com o Corinthians apenas até final de junho, e sua renovação ainda vai ser debatida por comissão técnica e diretoria.

Desde que voltou ao clube, em 2023, Paulinho soma 39 jogos e seis gols marcados.