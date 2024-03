Destaque no Mineiro, lateral Mateus Henrique renova com o América-MG até o fim de 2027

O América-MG anunciou, na tarde desta quinta-feira, a renovação do contrato com o lateral direito Mateus Henrique até dezembro de 2027. O jovem atleta foi destaque do Coelho na campanha semifinalista no Campeonato Mineiro.

Em fevereiro do ano passado, o defensor de 21 anos teve vínculo estendido até o fim de 2025, mas, a valorização do jogador devido ao bom desempenho no Estadual, fez o time alongar novamente o seu contrato.

Formado nas categorias de base do clube de Belo Horizonte, Mateus Henrique estreou no time profissional na temporada passada, quando disputou 16 jogos (11 como titular) e deu uma assistência.

Contrato renovado até 2??0??2??7??! ??? Nação Americana, o nosso #DNAFormador Mateus Henrique assinou renovação contratual até 31/12/2027! Que essa história continue com outros excelentes capítulos, meu lateral! ??? ? Mourão Panda / América#PraCimaDelesCoelho pic.twitter.com/K46stIGuqc ? América FC (@AmericaFC1912) March 28, 2024

Já em 2024, o lateral direito passou a ganhar mais oportunidades no onze inicial e, dos dez compromissos realizados no ano, foi titular em nove. Até o momento, acumula dois passes para gol.

Com a eliminação na semifinal do Mineiro, o América-MG disputa na temporada a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.