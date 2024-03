Abel reinventa Palmeiras outra vez em busca de tri consecutivo no Paulistão

Abel Ferreira mudou a forma do Palmeiras jogar mais uma vez neste Campeonato Paulista buscando um feito que não acontece há 90 anos no clube: o terceiro título estadual consecutivo, conquistado pelo então Palestra Itália em 1934. O Alviverde tem pela frente o Novorizontino hoje (28), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, na semifinal do estadual.

O que aconteceu

Palmeiras perdeu jogadores que atuavam pelos lados do campo e passou a jogar no Paulistão com uma dupla de ataque com um camisa 9 menos móvel. O Alviverde negociou Artur e Kevin com o futebol europeu e não conta com Dudu e Bruno Rodrigues, lesionados. Assim, Abel Ferreira escolheu Flaco López como titular. O argentino é o artilheiro da equipe temporada com 10 gols atuando ao lado de Endrick.

No ano passado, Abel implementou o sistema com três zagueiros após perder Dudu e tinha o ataque formado por Breno Lopes e Endrick. O time que conseguiu a arrancada até o título do Brasileirão tinha Marcos Rocha como terceiro zagueiro pelo lado direito e Mayke com mais liberdade para apoiar pelo lado direito. O ataque demorou a engrenar, mas se encontrou com a velocidade de Breno e Endrick.

Em 2022, a principal característica era a força do jogo aéreo. Murilo e Gustavo Gómez, a dupla de zaga titular naquela temporada, marcaram 11 gols cada. Scarpa era fundamental na bola parada e terminou aquele ano com 16 assistências.

Três zagueiros é a bola da vez, mas Abel monta os times de acordo com seus adversários. A reportagem apurou que o técnico escolhe os titulares com base na equipe que vai enfrentar. Se ele entender que não há necessidade de um time muito defensivo, irá buscar o ataque.

Veja times campeões de Abel

Palmeiras campeão contra o Santos na Copa Libertadores de 2020: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matias Viña; Danilo, Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano.

Palmeiras campeão contra o Flamengo na Copa Libertadores de 2021: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony.

Palmeiras campeão brasileiro de 2022: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa (Veiga se lesionou contra o Athletico-PR no jogo de ida da semifinal da Libertadores); Dudu, Rony e Endrick (Abel demorou a encontrar o ataque ideal e testou Flaco e Rony como 9).

Palmeiras campeão brasileiro de 2023: Weverton; Marcos Rocha, Luan e Murilo; Mayke, Richard Ríos, Zé Rafael, Piquerez e Raphael Veiga; Endrick e Breno Lopes.

Palmeiras que busca o título do Paulistão de 2024: Weverton; Marcos Rocha, Luan e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Piquerez e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López.

Canal do Palmeiras no WhatsApp

