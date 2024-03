Santos bate recorde de público do estádio do Corinthians em 2024

A torcida do Santos deu show e lotou a Neo Química Arena para ver a classificação da equipe à final do Campeonato Paulista, diante do Red Bull Bragantino. Além de festejar a vaga, os santistas bateram o recorde de público da casa do rival nesta temporada.

Até esta quarta-feira, o maior público do estádio do Corinthians foi pelo Paulista, quando o Timão enfrentou o Santo André, pela penúltima rodada do torneio, e venceu por 3 a 2. Foram 43.627 corintianos marcando presença naquele dia.

Já os torcedores alvinegros colocaram 44.804 pessoas em Itaquera, promovendo um verdadeiro mar branco. A renda do jogo foi de R$ 3.042.965,00, mas o Peixe terá que dividir a quantia com o Massa Bruta.

Visando maior público e renda, a diretoria santista optou por levar o compromisso para o estádio do Corinthians. Os ingressos foram esgotados dois dias antes do jogo. A torcida da capital paulista comprou a ideia, lotou o estádio e fez grande festa.

O Peixe já havia jogado na capital paulista em 2024. Foi na vitória por 2 a 1 sobre o São Bernardo. Naquele dia, mais de 50 mil santistas compareceram ao Morumbis, estádio do São Paulo.